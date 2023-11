Bagong Kalihim Pangkalahatang Hinanap ang Kagawaran ng Turismo, Kultura, Sining, Gaeltacht, Palakasan at Media

Ang Kagawaran ng Turismo, Kultura, Sining, Gaeltacht, Palakasan at Media ay nakaabang ng isang bagong Pangkalahatang Kalihim na magiging responsable para sa mga usapin sa patakaran, badyet, at pamamahala. Sa isang mapagkumpitensyang suweldo na higit sa €230,000 bawat taon, ang departamento ay naglalayong makaakit ng mga de-kalibreng kandidato para sa mahalagang tungkuling ito.

Ang Pangkalahatang Kalihim ay magkakaroon ng malawak na hanay ng mga responsibilidad, kabilang ang pagpapaunlad at pagtataguyod ng sektor ng turismo, pangangalaga sa mayamang pamana ng kultura ng Ireland, at ang suporta at pangangalaga sa wikang Irish. Bukod pa rito, kabilang sa tungkulin ang pangangasiwa sa industriya ng palakasan, gayundin ang mga sektor ng pagsasahimpapawid at media. Ang departamento ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbibigay ng pagpopondo para sa mga public service broadcasters na RTÉ at TG4, na tinitiyak na ang mahahalagang platform na ito ay patuloy na naghahatid ng mataas na kalidad na nilalaman sa publiko.

Ang matagumpay na kandidato ay inaasahang magbibigay ng mahalagang payo sa patakaran kay Ministro Catherine Martin at sa mga Ministro ng Estado. Sila rin ang mananagot sa pagbibigay ng estratehikong pamumuno at paggabay sa iba't ibang sektor sa ilalim ng hurisdiksyon ng departamento.

Upang maging mahusay sa posisyon na ito, ang bagong Kalihim ng Pangkalahatan ay dapat magkaroon ng mahusay na paghuhusga at kamalayan sa pulitika, lalo na kapag nakikitungo sa mga usapin sa pananalapi, patakaran, at pagpapatakbo. Napakahalaga na mayroon silang malinaw na pag-unawa sa mga hamon at pagkakataong naghihintay at mabisang mai-navigate ang mga ito.

Kung interesado ka sa kapana-panabik na pagkakataong ito, huwag palampasin ang deadline para sa mga aplikasyon, na Huwebes, Nobyembre 16. Ang napiling kandidato ay papalit sa kasalukuyang Kalihim Heneral, si Katherine Licken, na nagsilbi sa tungkulin mula noong 2017.

Upang matugunan ang pagbaba ng kita sa bayad sa lisensya at upang hubugin ang hinaharap ng media, itinatag kamakailan ni Ministro Catherine Martin ang hinaharap na komisyon ng media. Ang komisyong ito ay mag-iimbestiga at gagawa ng mga rekomendasyon para sa kinabukasan ng media landscape sa Ireland. Inaasahan na ang bagong Kalihim Heneral ay aktibong kasangkot sa pagpapatupad ng anumang mga pagbabago na maaaring lumabas mula sa mga natuklasan ng komisyong ito.

FAQ:

Q: Ano ang tungkulin ng Secretary General sa Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media?

A: Ang Pangkalahatang Kalihim ay may pananagutan para sa mga usapin sa patakaran, badyet, at pamamahala sa loob ng departamento, kabilang ang pagpapaunlad at pagtataguyod ng sektor ng turismo, pangangalaga sa pamana ng kultura, suporta para sa wikang Irish, at pangangasiwa sa palakasan, pagsasahimpapawid, at media mga sektor.

Q: Ano ang suweldo para sa posisyong Secretary General?

A: Ang suweldo para sa posisyon ng Secretary General ay higit sa €230,000 bawat taon.

Q: Kanino magre-report ang bagong Secretary General?

S: Ang bagong Secretary General ay mag-uulat sa Ministro ng Turismo, Kultura, Sining, Gaeltacht, Sport at Media, Catherine Martin, at ang mga Ministro ng Estado.

Q: Kailan ang petsa ng pagsasara para sa mga aplikasyon?

A: Ang petsa ng pagsasara para sa mga aplikasyon ay Huwebes, Nobyembre 16.