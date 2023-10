Maaaring Palakihin ng Global Warming ang Paglaganap ng Coral Reef Predator

Ang global warming ay hindi lamang nag-aambag sa coral bleaching ngunit mayroon ding potensyal na pataasin ang populasyon ng crown-of-thorns starfish, na kilalang mandaragit ng mga coral reef. Ang mga isdang-bituin na ito, sa kanilang pang-adultong yugto, ay tunay na mga mandaragit na kumakain ng mga coral reef. Gayunpaman, bilang mga juveniles, kumikilos sila bilang mga herbivore at naghihintay na mabawi ang buhay na coral bago maging coral predator.

Ang mga siyentipiko mula sa University of Sydney ay nagsagawa ng mga eksperimento upang subukan ang paglaban ng juvenile crown-of-thorns starfish sa init ng stress. Ang mga eksperimento ay naglalayong gayahin ang mga kondisyon ng marine heatwaves na humahantong sa coral bleaching at mortality. Ang starfish ay nalantad sa mga senaryo ng heatwave na may mga temperaturang mula 28°C hanggang 30°C, at nagpakita sila ng mas malaking pagpapaubaya sa mga kondisyon ng heatwave kumpara sa coral.

Ang pag-aaral, na inilathala sa journal Global Change Biology, ay natagpuan na ang juvenile crown-of-thorns starfish ay nakatiis sa mataas na temperatura hanggang sa 20 araw. Ang paglaban na ito ay halos tatlong beses na mas malaki kaysa sa init na nagdudulot ng pagpapaputi ng coral. Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang pag-init ng tubig ay maaaring makinabang sa mga isdang-bituin na ito. Ang kasaganaan ng tirahan ng mga coral rubble na nagreresulta mula sa coral bleaching at mortality ay nagbibigay-daan sa kanilang bilang na tumaas sa paglipas ng panahon.

Ang pag-init ng karagatan ay isang direktang banta sa kaligtasan ng coral, na may iba't ibang uri ng coral na nawawala sa mga rehiyon tulad ng Mediterranean at Great Barrier Reef sa Australia na nakakaranas ng matinding pagpapaputi. Ayon sa ulat ng gobyerno ng Australia, 91% ng mga korales ng Great Barrier Reef ay nasira ng pagpapaputi kasunod ng matagal na heatwave sa tag-init.

Sa konklusyon, ang global warming ay nagdudulot ng malaking banta sa mga coral reef hindi lamang sa pamamagitan ng pagpapaputi kundi pati na rin sa potensyal na pagtataguyod ng paglaganap ng crown-of-thorns starfish. Ang pag-unawa sa mga epekto ng pagbabago ng klima sa mga marine ecosystem ay mahalaga para sa mga pagsisikap sa konserbasyon.

