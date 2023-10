Glacial Rock Flour: Pagpapahusay ng Pagsipsip ng Tubig para sa Greenlandic Agriculture

By

Iminumungkahi ng bagong pananaliksik na ang paggamit ng glacial rock flour ay maaaring mapabuti ang pagsipsip ng tubig sa mga nilinang na bukid sa Greenland. Ang paghahanap na ito ay may potensyal na baguhin ang agrikultura sa Greenland sa pamamagitan ng pagbabawas ng panganib ng pagguho ng tubig at pagpapahusay ng mga kondisyon ng paglago ng halaman.

Ang modernong pagsasaka ay umuunlad sa Greenland sa loob ng humigit-kumulang isang siglo, na may pagtuon sa mga feed ng hayop tulad ng tupa at damo. Sa mga nagdaang taon, ang pagtatanim ng mga pananim tulad ng patatas at beets ay naging mabubuhay din sa komersyo. Gayunpaman, ang pagsasaka sa Greenland ay nagdudulot ng iba't ibang hamon, isa na rito ay ang mahinang kakayahan ng lupa na sumipsip ng tubig.

Ang isang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Aarhus University ay nagsuri ng mga sample ng lupa mula sa 23 na mga pastulan at nilinang na lugar sa South Greenland. Ang mga resulta ay nagsiwalat na 99% ng lupa ay water-repellent, na may 98% na nagpapakita ng matinding antas ng water repellency. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, na kilala bilang hydrophobicity, ay nangyayari kapag ang lupa ay nagpupumilit na sumipsip ng tubig dahil sa isang parang mataba na layer sa mga particle ng lupa.

Kapag hindi mabisang sumipsip ng tubig ang lupa, maaari nitong hadlangan ang produksyon ng agrikultura sa pamamagitan ng pagtaas ng surface runoff at erosion. Nililimitahan din nito ang pagpasok ng tubig mula sa pag-ulan o irigasyon at binabawasan ang pagkakaroon ng mga sustansya para sa mga halaman.

Upang matugunan ang isyung ito, sinaliksik ng mga mananaliksik ang iba't ibang paraan upang mapabuti ang pagsipsip ng tubig sa lupang Greenland. Ang isang diskarte ay nagsasangkot ng pagtaas ng nilalaman ng luad ng lupa, na karaniwang ginagamit sa ibang bahagi ng mundo. Gayunpaman, limitado ang kakayahang magamit ng luad sa lupang Greenland. Sa kabilang banda, ang glacial rock flour ay sagana sa rehiyon.

Ang glacial rock flour ay nabubuo kapag ang mga bato ay dinurog at pinaghiwa-hiwalay habang ang mga glacier ay gumagalaw sa kalupaan. Ito ay mayaman sa mga mineral at naglalaman ng mataas na nilalaman ng mga particle ng luad. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng dalawang eksperimento sa larangan sa South Greenland upang matukoy kung paano naaapektuhan ng pagdaragdag ng glacial rock flour sa iba't ibang dami ang kakayahan sa pagsipsip ng tubig ng lupa.

Ipinakita ng mga resulta na ang paggamit ng glacial rock flour ay maaaring maging kapaki-pakinabang para sa pagpapabuti ng pagsipsip ng tubig sa lupang pang-agrikultura ng Greenland. Ang pagtuklas na ito ay may positibong implikasyon para sa agrikultura ng Greenland at higit pang iimbestigahan sa mga tuntunin ng mga pangmatagalang epekto nito.

Ang pag-aaral na ito ay bahagi ng mas malaking pagsisikap sa pananaliksik upang mapahusay ang mga kondisyon ng pagsasaka sa Greenland sa harap ng pagbabago ng klima. Ang mga sustainable at produktibong gawi sa pagsasaka ay ginagalugad, at ang paggamit ng glacial rock flour para sa pagpapabuti ng lupa ay isang magandang paraan upang ituloy.

Pinagmulan: Aarhus University