Pag-simulate ng Pangmatagalang Radionuclide Migration sa Fractured Rocks Gamit ang Geotechnical Centrifuge Modeling

By

Ang mga mananaliksik mula sa Zhejiang University ay nakabuo ng isang bagong paraan upang gayahin ang transportasyon ng mga radionuclides o mga contaminant sa pamamagitan ng maliliit na fractured granite gamit ang geotechnical centrifuge modeling. Ito ay lalong mahalaga para sa pag-unawa sa mga pangmatagalang isyu sa transportasyon sa malalaking spatial at mahabang temporal na kaliskis. Ang malalim na pagtatapon ng geological ay isang malawak na tinatanggap na paraan para sa pamamahala ng radioactive na basura, ngunit may panganib ng mga potensyal na pagtagas o pagbabago sa geological na kapaligiran, na maaaring humantong sa paglipat ng radionuclides sa biosphere.

Ang mga tradisyunal na pamamaraan sa pagsubaybay sa larangan ay hindi sapat upang matugunan ang mga pangmatagalang isyu sa transportasyon. Gayunpaman, ginamit ng mga mananaliksik ang mga kakayahan ng teknolohiya sa pag-print ng 3D upang lumikha ng isang natatanging disenyo ng istruktura para sa mga fractured na sample ng bato na may adjustable na permeability. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama nito sa isang selyadong control apparatus, nagawa nilang magsagawa ng parehong normal-gravity at hyper-gravity na mga eksperimento upang masuri ang pagganap ng hadlang ng mababang-permeability na mga fractured na bato.

Ang eksperimento ng hyper-gravity ay orihinal na ginamit upang gayahin ang kontaminant na transportasyon sa mga lupa, ngunit ang mga epekto nito sa baling bato ay nanatiling hindi alam. Ginamit ng mga mananaliksik ang 3D-printed fracture network model at ang hyper-gravity experiment upang punan ang gap ng kaalaman na ito. Ang mga resulta ay nagpakita na ang pamamaraang ito ay maaaring matagumpay na masuri ang pangmatagalang pagganap ng hadlang ng mababang-permeability fractured rock.

Ang pambihirang tagumpay na ito ay may makabuluhang implikasyon para sa larangan ng malalim na geological disposal. Ang mga mananaliksik ay umaasa na ang kanilang mga natuklasan ay magbibigay inspirasyon sa karagdagang paggalugad ng potensyal ng mga hyper-gravity na mga eksperimento at 3D-printed fracture network sa pagtatasa ng pangmatagalang posibilidad ng mga pamamaraan ng pagtatapon. Ang pananaliksik na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa pag-aaral ng transportasyon ng mga radionuclides o contaminants sa baling bato at pagpapabuti ng kaligtasan ng malalim na geological na pagtatapon ng nuclear waste.

Pinagmulan: Wenjie Xu et al, "Ekperimento ng hyper-gravity ng solute transport sa nabasag na bato at paraan ng pagsusuri para sa pangmatagalang pagganap ng hadlang," Rock Mechanics Bulletin (2023). DOI: 10.1016/j.rockmb.2023.100042