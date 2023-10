Sinusuri ng mga Siyentista ang Pamamahagi ng Neanderthal DNA sa mga Makabagong Tao

By

Ang mga siyentipiko sa Unibersidad ng Geneva (UNIGE) ay nagsagawa ng isang pag-aaral na sinusuri ang pamamahagi ng Neanderthal DNA sa mga genome ng mga modernong tao sa nakalipas na 40,000 taon. Ang pag-aaral, na inilathala sa Science Advances, ay nagbibigay ng pananaw sa karaniwang kasaysayan ng mga Neanderthal at modernong tao.

Ang pag-aaral ay nagpapakita na ang mga modernong tao, na nagmula sa Africa, ay nagsimulang palitan ang mga Neanderthal sa kanlurang bahagi ng Eurasia 40,000 taon na ang nakalilipas. Ang pagpapalit na ito ay unti-unting naganap sa loob ng ilang millennia, na humahantong sa pagsasama ng Neanderthal DNA sa mga genome ng modernong tao.

Inimbestigahan ng mga mananaliksik ang pagkakaroon ng Neanderthal introgression gradients pagkatapos ng mga pagpapalawak ng tao sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga paleogenome ng Eurasian. Nalaman nila na ang paglawak sa labas ng Africa ay nagresulta sa mga spatial na gradient ng Neanderthal ancestry na nagpatuloy sa buong panahon. Ang pagpapalawak ng mga sinaunang magsasaka ng Neolitiko ay may mahalagang papel sa pagbabawas ng introgresyong Neanderthal sa mga populasyon ng Europa kumpara sa mga populasyon ng Asya.

Natukoy ng genome sequencing at comparative analysis na ang mga Neanderthal at modernong mga tao ay nag-interbred, na nagresulta sa humigit-kumulang dalawang porsyento ng Neanderthal DNA sa mga kasalukuyang Eurasian. Ang porsyentong ito ay bahagyang nag-iiba-iba sa pagitan ng mga rehiyon ng Eurasia, kung saan ang mga populasyon sa Asya ay may bahagyang mas mataas na proporsyon ng Neanderthal DNA kaysa sa mga populasyon sa Europa.

Ang isang hypothesis upang ipaliwanag ang pagkakaibang ito ay ang natural na pagpili ay maaaring may iba't ibang epekto sa mga gene ng Neanderthal sa iba't ibang populasyon. Gayunpaman, ang mga mananaliksik ng UNIGE ay nagmumungkahi ng alternatibong hypothesis batay sa mga migratory flow. Ayon sa kanilang hypothesis, habang lumalayo ang isa mula sa Africa, mas mataas ang proporsyon ng Neanderthal DNA, dahil ang mga Neanderthal ay pangunahing matatagpuan sa Europa.

Upang subukan ang hypothesis na ito, gumamit ang mga mananaliksik ng database ng higit sa 4,000 genome mula sa mga indibidwal na nanirahan sa Eurasia sa nakalipas na 40 millennia. Ang mga pagsusuri sa istatistika ay nagsiwalat na ang mga Paleolithic hunter-gatherers sa Europa ay may bahagyang mas mataas na proporsyon ng Neanderthal DNA kaysa sa mga nasa Asya. Gayunpaman, sa panahon ng paglipat sa panahon ng Neolitiko, ang proporsyon ng Neanderthal DNA sa mga populasyon ng Europa ay nabawasan. Ang pagtanggi na ito ay kasabay ng pagdating ng mga unang magsasaka mula sa Anatolia, na nagdala ng mas mababang proporsyon ng Neanderthal DNA. Ang interbreeding sa pagitan ng mga magsasaka na ito at ng mga populasyon sa Europa ay higit pang nagpalabnaw sa Neanderthal DNA.

Ang pag-aaral ay nagha-highlight sa paggamit ng mga sinaunang genome at archaeological data upang masubaybayan ang kasaysayan ng hybridized species. Nagbibigay din ito ng sanggunian para sa mga pag-aaral sa hinaharap upang matukoy ang mga genetic na profile na lumihis mula sa karaniwan at maaaring magkaroon ng kapaki-pakinabang o hindi magandang epekto.

Pinagmumulan:

- Mga Pagsulong sa Agham: "Ang mga nakaraang pagpapalawak ng tao ay humubog sa spatial pattern ng Neanderthal ancestry"

- Unibersidad ng Geneva: "Ang mga nakaraang pagpapalawak ng tao ay humubog sa spatial pattern ng Neanderthal ancestry"