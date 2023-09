Nagbibigay-daan ang Bagong Paraan para sa Sabay-sabay na Pagbabago ng Gene sa Mga Hayop

Ang mga mananaliksik mula sa ETH Zurich ay nakabuo ng isang paraan na nagbibigay-daan para sa maraming pagbabago ng gene sa mga selula ng isang hayop gamit ang CRISPR-Cas gene scissors. Ang mga cell sa mga indibidwal na organo ay genetically modified sa isang mosaic-like na paraan, na ang bawat cell ay may isang gene na binago. Ang pamamaraang ito ay nagbibigay-daan sa mga siyentipiko na pag-aralan ang mga epekto ng iba't ibang pagbabago ng gene sa isang eksperimento.

Matagumpay na inilapat ng mga mananaliksik ang pamamaraang ito sa mga pang-adultong daga, na minarkahan ang unang pagkakataon na ginawa ito sa mga nabubuhay na hayop. Ginamit nila ang adeno-associated virus (AAV) upang maghatid ng mga tagubilin sa mga selula ng mga daga para sa pagkasira ng gene. Sa pamamagitan ng pagkahawa sa mga daga ng pinaghalong mga virus na nagdadala ng iba't ibang mga tagubilin, nagawa nilang patayin ang iba't ibang mga gene sa mga selula ng utak.

Gamit ang pamamaraang ito, nakakuha ang mga mananaliksik ng mga bagong insight sa isang bihirang genetic disorder sa mga tao na kilala bilang 22q11.2 deletion syndrome. Nakatuon sila sa 29 na mga gene sa rehiyon ng chromosomal na nauugnay sa sakit at natuklasan na ang tatlo sa mga gene na ito ay may mahalagang papel sa dysfunction ng selula ng utak. Ang pag-aaral ay nagsiwalat din ng mga pattern sa mga selula ng mouse na nakapagpapaalaala sa schizophrenia at autism spectrum disorder. Ang bagong impormasyong ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga gamot na nagbabayad para sa abnormal na aktibidad ng gene.

Ang pamamaraan ay may mga aplikasyon na lampas sa pag-aaral ng partikular na genetic disorder. Maaari itong magamit upang pag-aralan ang iba pang mga genetic disorder at sakit na may maraming mga gene na kasangkot. Plano ng mga mananaliksik na dagdagan ang bilang ng mga binagong gene mula sa kasalukuyang 29 hanggang ilang daang bawat eksperimento. Nag-aplay sila para sa isang patent sa teknolohiya at nagtatatag ng isang spin-off upang higit pang mabuo at magamit ang pamamaraang ito.

