Ang Hinaharap ng Genetic Research: Mga Pagsulong sa CRISPR Technology

Ang mga mananaliksik sa ETH Zurich ay nakagawa ng mga makabuluhang pagsulong sa larangan ng genetic modification gamit ang kanilang bagong pamamaraan na nagbibigay-daan sa kanila na genetically na baguhin ang bawat cell nang iba sa mga hayop. Ang pambihirang diskarte na ito ay may potensyal na baguhin ang genetic na pananaliksik sa pamamagitan ng pagpapagana sa mga siyentipiko na pag-aralan ang mga epekto ng maraming pagbabago sa gene sa isang eksperimento. Noong nakaraan, ang mga mananaliksik ay kailangang magsagawa ng maraming mga eksperimento sa hayop, bawat isa ay tumutuon sa ibang pagbabago ng gene. Ang bagong pamamaraan, gamit ang CRISPR-Cas gene scissors, ay sabay-sabay na gumagawa ng maraming pagbabago sa gene sa loob ng mga selula ng isang hayop, na kahawig ng isang mosaic. Habang ang bawat cell ay may isang gene lamang na binago, ang mga pagbabago ay nag-iiba sa iba't ibang mga cell sa organ, na nagbibigay-daan para sa tumpak na pagsusuri.

Sa isang groundbreaking na pag-aaral na inilathala sa Kalikasan, matagumpay na inilapat ng mga mananaliksik ng ETH Zurich ang pamamaraang ito sa mga pang-adultong daga. Sa pamamagitan ng paggamit ng adeno-associated virus (AAV) bilang isang delivery system, nagawa nilang i-target at baguhin ang mga partikular na gene sa mga cell ng mga daga. Ang mga mananaliksik ay nakatuon sa 29 na mga gene na aktibo sa utak ng mouse at pinag-aralan ang mga profile ng RNA ng mga indibidwal na selula ng utak pagkatapos baguhin ang bawat gene. Sa pamamagitan ng pagsusuring ito, natuklasan nila ang tatlong gene na pangunahing responsable para sa brain cell dysfunction sa isang bihirang genetic disorder na kilala bilang 22q11.2 deletion syndrome. Bukod pa rito, nakakita sila ng mga pattern sa mga selula ng mouse na kahawig ng mga sintomas ng schizophrenia at autism spectrum disorder.

Ang kakayahang pag-aralan ang mga genetic disorder sa mga ganap na nasa hustong gulang na mga hayop ay makabuluhang sumusulong sa pananaliksik sa larangan. Ang bagong pamamaraan ay partikular na mahalaga para sa mga kumplikadong sakit tulad ng schizophrenia, kung saan maraming mga gene ang gumaganap ng isang papel. Ang pamamaraang ito ay maaaring gamitin upang siyasatin ang abnormal na aktibidad ng mga gene at bumuo ng mga gamot na maaaring makabawi sa mga abnormalidad na ito. Ang mga mananaliksik ay naghahanap na upang palawakin ang bilang ng mga binagong gene sa bawat eksperimento mula 29 hanggang ilang daan, na ginagawang mas malakas ang diskarte.

Ang ETH Zurich ay nag-aplay para sa isang patent sa makabagong teknolohiyang ito, at ang mga mananaliksik ay nagpaplano na magtatag ng isang spin-off upang higit pang mabuo at magamit ang pamamaraan. Ang mga pagsulong sa teknolohiya ng CRISPR ay nagbukas ng walang katapusang mga posibilidad para sa biomedical na pananaliksik, na nagpapahintulot sa mga siyentipiko na makakuha ng maraming impormasyon mula sa isang eksperimento at mapabilis ang paghahanap para sa mga molekular na sanhi ng mga kumplikadong genetic na sakit.

