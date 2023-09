Binabago ng Bakterya na May Genetically Engineer ang Plastic Waste sa Mga Mahalagang Kemikal

Ang isang pangkat ng mga siyentipiko ay nakabuo ng genetically engineered bacteria na may kakayahang mahusay na i-convert ang mga basurang plastik sa mga mahahalagang kemikal, ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Nature Communications. Ang plastik na polusyon ay isang lumalagong pandaigdigang krisis na may matinding epekto sa kapaligiran, wildlife, at kalusugan ng tao. Ang isang potensyal na solusyon ay ang pag-recycle ng plastik sa mga kapaki-pakinabang na produkto gamit ang mga engineered microorganism, ngunit ang diskarte na ito ay kumplikado at mapaghamong.

Sa pag-aaral na ito, ang mga mananaliksik na pinamumunuan nina Ting Lu at James Collins ay nagdisenyo ng dalawang genetically modified strains ng Pseudomonas putida, isang soil bacterium, upang i-upcycle ang polyethylene terephthalate (PET), isa sa mga pinakakaraniwang uri ng plastic. Ang bawat strain ay idinisenyo upang masira ang isa sa dalawang byproduct na nangyayari sa panahon ng pagkasira ng kemikal ng plastic: terephthalic acid at ethylene glycol.

Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang strain na ito sa isang consortium, natuklasan ng mga mananaliksik na nakamit nila ang mas mataas na kahusayan kumpara sa paggamit ng isang strain na nagpoproseso ng parehong byproducts. Nagawa din ng bacteria na i-upcycle pa ang plastic sa pamamagitan ng pag-convert nito sa isang biodegradable polymer na tinatawag na PHA at muconate, na maaaring magamit upang makagawa ng polyurethane at adipic acid. Ang polyurethane ay karaniwang ginagamit sa mga adhesive, coatings, at insulation, habang ang adipic acid ay ginagamit sa paggawa ng nylon.

Ang mga natuklasan ng pag-aaral na ito ay nagmumungkahi na ang engineering microbial na komunidad ay maaaring maging isang promising at epektibong diskarte para sa pag-upcycling ng mga polimer at pagtataguyod ng pagpapanatili ng kapaligiran. Naniniwala ang mga mananaliksik na ang konsepto at mga estratehiya na ginamit sa pag-aaral na ito ay maaari ding naaangkop sa paggamot ng iba pang mga uri ng plastik.

Ang groundbreaking na pananaliksik na ito ay nagpapakita ng potensyal para sa genetically engineered bacteria upang harapin ang problema ng plastic pollution at gawing mahahalagang kemikal at produkto ang basura. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng synthetic na biology, maaari tayong maging isang hakbang na mas malapit sa paghahanap ng mga makabagong solusyon para sa pandaigdigang krisis sa plastik.

