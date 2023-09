Pag-unlock sa mga Lihim ng Patescibacteria: Mga Bagong Insight sa kanilang Pamumuhay at Molecular Mechanism

By

Ang Patescibacteria, isang grupo ng mga misteryoso at maliliit na mikrobyo, ay matagal nang naguguluhan sa mga siyentipiko dahil sa kanilang natatanging mga diskarte sa kaligtasan. Bagama't iilan lamang sa mga uri ng Patescibacteria ang maaaring linangin sa lab, ang mga ito ay matatagpuan sa iba't ibang kapaligiran at kilala na naninirahan sa mga ibabaw ng mas malalaking host microbes.

Ayon sa kaugalian, napagmasdan ng mga mananaliksik na ang Patescibacteria ay kulang sa mga gene na kinakailangan para sa mga pangunahing molecule na nagpapanatili ng buhay tulad ng mga protina, fatty acid, at nucleotides. Ito ay humantong sa hypothesis na ang mga bakteryang ito ay umaasa sa iba pang mga bakterya upang matupad ang mga kinakailangang ito.

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Cell ay nagbigay liwanag sa mahiwagang pamumuhay ng Patescibacteria sa pamamagitan ng pag-unrave ng kanilang mga mekanismo ng molekular. Ang pambihirang tagumpay na ito ay naging posible sa pamamagitan ng pagbuo ng isang paraan upang genetically manipulahin ang mga bakteryang ito, na nagbukas ng mga bagong paraan para sa pananaliksik.

Kabilang sa mga pangkat ng pananaliksik na kasangkot, pinangunahan ni Joseph Mougous mula sa University of Washington School of Medicine at Howard Hughes Medical Institute, ang kanilang interes sa Patescibacteria ay nagmumula sa katotohanan na ang mga bakteryang ito ay bahagi ng "microbial dark matter." Ang microbial dark matter ay tumutukoy sa genetic na materyal mula sa hindi gaanong nauunawaang bacteria na lumalabas sa malakihang genomic na pagsusuri.

Ang partikular na grupo ng Patescibacteria na pinag-aralan sa pananaliksik na ito ay kabilang sa Saccharibacteria, na karaniwang matatagpuan sa microbiome ng bibig ng tao. Kapansin-pansin, umaasa ang Saccharibacteria sa Actinobacteria bilang kanilang host sa oral cavity. Sa pamamagitan ng genetically manipulating Saccharibacteria, natukoy ng mga mananaliksik ang mga mahahalagang gene para sa kanilang paglaki at natuklasan ang mga posibleng kadahilanan na kasangkot sa kanilang pakikipag-ugnayan sa mga host cell.

Kasama sa mga salik na ito ang mga istruktura sa ibabaw ng cell para sa pagkakabit sa mga host cell at isang espesyal na sistema ng pagtatago para sa transportasyon ng nutrient. Inihayag ng time-lapse microscopic fluorescent imaging ang kumplikadong lifecycle ng Saccharibacteria, kung saan ang ilan ay kumikilos bilang mga mother cell at bumubuo ng maliliit na swarmer na supling na naghahanap ng mga bagong host cell.

Sa pamamagitan ng pagsasaliksik sa genetika at mekanismo ng Patescibacteria, umaasa ang mga mananaliksik na i-unlock ang kanilang mga potensyal na biotechnological application at magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa mga tungkuling ginagampanan ng mga misteryosong organismo na ito. Ang pananaliksik na ito ay naging posible sa pamamagitan ng mga collaborative na pagsisikap na pinadali ng Microbial Interactions & Microbiome Center (mim_c), kung saan ang mga mananaliksik mula sa iba't ibang disiplina ay nagsasama-sama upang isulong ang microbiome studies.

Sa pangkalahatan, ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng isang mahalagang sulyap sa biology ng Patescibacteria at naglalagay ng pundasyon para sa karagdagang pagsisiyasat sa kanilang natatanging pamumuhay at pag-andar.

Pinagmumulan:

– Joseph D. Mougous et al, Ang genetic manipulation ng Patescibacteria ay nagbibigay ng mekanikal na pananaw sa microbial dark matter at ang epibiotic lifestyle, Cell