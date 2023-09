MOXIE Technology on Mars: A Breakthrough for Future Human Exploration

By

Ang Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) ay matagumpay na nakabuo ng oxygen sa Mars, na ginagawa itong isang praktikal na teknolohiya para sa hinaharap na paggalugad ng tao sa planeta. Ang MOXIE, isang microwave-oven-size na device, ay nakasakay sa Perseverance rover ng NASA, at ito ay nagpakita ng kakayahang gumawa ng oxygen para sa gasolina at paghinga.

Sa panahon ng misyon nito, nakabuo ang MOXIE ng kabuuang 122 gramo ng oxygen, na gumagawa ng 12 gramo ng oxygen kada oras sa pinakamabisa nito. Nalampasan ng instrumento ang mga orihinal na layunin ng NASA, na tumatakbo sa 98% na kadalisayan o mas mahusay. Ang pambihirang teknolohiyang ito ay may potensyal na gawing kapaki-pakinabang na produkto ang mga lokal na mapagkukunan para sa mga misyon sa paggalugad sa hinaharap.

Ang isa sa mga pangunahing aplikasyon ng MOXIE ay bilang isang mapagkukunan ng rocket propellant. Sa halip na magdala ng malaking dami ng oxygen mula sa Earth, maaaring gumamit ang mga hinaharap na astronaut ng mga materyales na matatagpuan sa Mars upang makagawa ng oxygen para sa rocket fuel, na nagbibigay-daan sa kanila na makabalik sa kanilang tahanan. Ang konseptong ito, na kilala bilang in-situ resource utilization (ISRU), ay isang lumalagong lugar ng pananaliksik at maaaring baguhin nang lubusan ang paggalugad sa kalawakan.

Ang MOXIE ay hindi lamang nagsilbi bilang isang teknolohikal na demonstrasyon ngunit nagbigay din ng inspirasyon sa komunidad ng ISRU at naimpluwensyahan ang industriya ng mapagkukunan ng espasyo. Ang tagumpay nito ay nagpakita na ang NASA ay handang mamuhunan sa mga teknolohiya sa hinaharap para sa kaligtasan ng tao at paglalakbay sa Mars. Batay sa tagumpay na ito, ang mga mananaliksik ay nakatuon na ngayon sa mga karagdagang pagsulong sa teknolohiya sa paggamit ng mapagkukunan.

Ang pagbuo ng mga teknolohiya tulad ng MOXIE ay mahalaga para sa pangmatagalang lunar presence, pagtatatag ng lunar na ekonomiya, at pagsuporta sa isang paunang kampanya sa paggalugad ng tao sa Mars. Binibigyang-daan nila ang mga astronaut na "mabuhay mula sa lupain" sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapagkukunang magagamit sa iba pang mga planetary body, na binabawasan ang pag-asa sa Earth para sa mga supply at gasolina.

Sa matagumpay na pagpapakita ng MOXIE sa Mars, ang hinaharap ng paggalugad ng tao at kolonisasyon ng ibang mga planeta ay nagiging mas magagawa. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga mapagkukunan ng mga celestial na katawan, mapalawak ng sangkatauhan ang abot at kaalaman nito sa uniberso.

