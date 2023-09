Pinapahusay ng Gene Discovery ang Pag-unawa sa Paglago ng Buhok sa Root at Nitrate Foraging sa Grasses

Natukoy ng mga mananaliksik sa Washington State University ang isang gene, na tinatawag na "BUZZ," na gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglaki ng mga ugat ng buhok sa mga halaman. Ang mga ugat ng buhok ay maliliit na istruktura na tumutulong sa mga halaman na sumipsip ng tubig at mga sustansya mula sa lupa. Ang pagkatuklas ng gene na ito ay hindi lamang nagbibigay liwanag sa mga mekanismo ng paglago ng ugat ngunit mayroon ding potensyal na mapahusay ang napapanatiling produksyon ng pananim.

Ang BUZZ gene ay natagpuan upang i-regulate ang paglago ng ugat, parehong sa mga tuntunin ng rate at pag-ilid ng pagsisimula ng ugat, bilang tugon sa konsentrasyon ng mga nitrates sa lupa. Ang nitrogen ay isang mahalagang sustansya para sa paglago ng halaman, at ang mga nitrates ay isang pangunahing pinagmumulan ng nitrogen. Ang pag-unawa kung paano nahahanap at ginagamit ng mga halaman ang nitrates ay maaaring magkaroon ng makabuluhang implikasyon para sa agrikultura, mga kasanayan sa pagpapabunga, at pagpapanatili ng kapaligiran.

Kapansin-pansin, ang BUZZ gene ay ipinahayag sa mababang antas at hindi pa inilarawan dati. Dahil dito naging mahirap ang pagkakakilanlan nito. Ang gene ay pinaniniwalaan na natipid sa iba't ibang uri ng damo, kabilang ang mahahalagang pananim tulad ng trigo, palay, mais, at barley. Ang pagpapahusay sa kakayahan ng mga pananim na ito na makahanap at epektibong gumamit ng mga nitrates ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa pandaigdigang produksyon ng pagkain.

Ang mga mananaliksik ay mas malalim na ngayon sa mga mekanismo na kinokontrol ng BUZZ gene. Sa pamamagitan ng pag-unravel sa mga partikular na function ng gene na ito, umaasa silang makakatuklas ng higit pang mga insight sa nitrate foraging at pag-develop ng root system.

Ang pag-aaral ay pinangunahan ng mga mag-aaral ng PhD mula sa Washington State University lab, kasama ang mga collaborator mula sa iba pang mga institusyon. Itinatampok ng mga natuklasan ang kahalagahan ng pangunahing pananaliksik sa pag-unawa sa mga pangunahing biological na proseso, na sa huli ay maaaring humantong sa mga praktikal na aplikasyon sa pagpapabuti at pagpapanatili ng pananim.

