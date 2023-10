Paglalahad ng Cosmic Ballet: Isang Bilyon-Taong-gulang na Galaxy Collision

Isang nakamamanghang cosmic phenomenon ang nakunan ng mga astronomo gamit ang Gemini South telescope sa Chile. Sa resulta ng isang bilyong taong gulang na spiral galaxy collision, nasaksihan nila ang isang kamangha-manghang tanawin ng umiikot na mga banda ng interstellar dust at gas, na nakapagpapaalaala sa cotton candy na malumanay na bumabalot sa mga nagsasama-samang core ng progenitor galaxies.

Ang NGC 7727, ang kakaibang kalawakan na pinag-uusapan, ay nasa 90 milyong light-years mula sa ating Milky Way sa konstelasyon ng Aquarius. Sa kaibuturan ng celestial na kaguluhang ito ay mayroong isang pares ng napakalaking black hole, ang kanilang gravitational embrace ay hindi nakakaintindi. Ipinagmamalaki ng isa sa mga behemoth black hole ang nakakagulat na masa na 154 milyong beses kaysa sa ating Araw, habang ang kasama nito ay tumitimbang ng 6.3 milyong solar mass. Kapansin-pansin, ang mga napakalaking bagay na ito ay matatagpuan 1600 light-years lamang ang pagitan, na kumakatawan sa pinakamalapit na kilalang pares ng supermassive black hole sa Earth.

Hinuhulaan ng mga siyentipiko na sa susunod na 250 milyong taon, ang mga titanic black hole na ito ay magsasama-sama, na bubuo ng mas malaking black hole. Ang kapalaran ng NGC 7727 mismo ay sasailalim din sa isang dramatikong pagbabago. Ang kalawakan, na kasalukuyang nagliliyab sa mga batang bituin at makulay na mga stellar nursery, ay unti-unting tatahan at lilipat sa isang elliptical na kalawakan na binubuo pangunahin ng mga mas lumang bituin na may kaunting bituing pagbuo—isang proseso na nagsisilbing posibleng sulyap sa hinaharap ng ating Milky Way at ang karatig nito. Andromeda Galaxy, nakatakdang pagsamahin ang bilyun-bilyong taon mula ngayon.

Ang nakamamanghang larawang nakunan ng Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) na naka-mount sa Gemini South ay nagpapakita ng kapangyarihan at katumpakan ng mga makabagong teleskopyo na ito, na bahagi ng International Gemini Observatory na pinamamahalaan ng NOIRLab ng National Science Foundation. Ang kambal na 8.1-meter diameter na optical/infrared telescope ay estratehikong matatagpuan sa dalawa sa pinakamagagandang observation site sa Earth, na nag-aalok ng walang kapantay na mga kakayahan sa optical at infrared astronomy.

Samahan kami sa pagsisimula namin sa cosmic ballet na ito, paglalahad ng mga misteryo ng malalim na kalawakan at pag-unlock ng mga lihim na nakatago sa loob ng mga banggaan at pagsasanib ng mga kalawakan, pagpipinta ng isang kahanga-hangang larawan ng malawak at patuloy na umuunlad na uniberso.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Gaano kalayo ang NGC 7727 mula sa Milky Way?



A: Ang NGC 7727 ay humigit-kumulang 90 milyong light-years ang layo mula sa ating Milky Way galaxy.

Q: Ano ang mga masa ng supermassive black hole sa NGC 7727?



A: Ang isa sa mga black hole sa NGC 7727 ay may mass na 154 million solar mass, habang ang isa naman ay may mass na 6.3 million solar mass.

Q: Gaano kalayo ang pagitan ng supermassive black hole sa NGC 7727?



A: Ang napakalaking black hole sa NGC 7727 ay nasa humigit-kumulang 1600 light-years ang pagitan.

Q: Magsasama ba sa isa ang napakalaking black hole?



A: Oo, hinuhulaan ng mga siyentipiko na ang napakalaking black hole sa NGC 7727 ay magsasama-sama sa loob ng humigit-kumulang 250 milyong taon, na bubuo ng mas malaking black hole.

Q: Ano ang mangyayari sa NGC 7727 pagkatapos tumira ang alikabok?



A: Pagkatapos ng banggaan, ang NGC 7727 ay magbabago sa isang elliptical galaxy na binubuo ng mas lumang mga bituin na may napakakaunting bituin.

Q: Anong instrumento ang ginamit para makuha ang imahe ng NGC 7727?



A: Ang imahe ng NGC 7727 ay nakunan gamit ang Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) na naka-mount sa Gemini South telescope.