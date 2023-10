Natuklasan ng Pag-aaral ang Mas Mataas na Rate ng Binge Eating sa mga LGBTQ+ na Kabataan

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Journal of Eating Disorders ay nagpapakita na ang mga kabataang lesbian, gay, at bisexual (LGB) sa Estados Unidos ay may mas mataas na prevalence ng binge eating kumpara sa kanilang mga heterosexual na kapantay. Ang pag-aaral, na pinangunahan ni Dr. Jason Nagata mula sa Unibersidad ng California, San Francisco, ay nagmumungkahi na ang diskriminasyon at stigma na kinakaharap ng mga kabataang LGBTQ+ ay maaaring mag-ambag sa mas mataas na panganib na ito ng hindi maayos na pagkain.

Sinuri ng mga mananaliksik ang data mula sa mahigit 10,000 kabataan na may edad 10 hanggang 14 na lumahok sa Adolescent Brain Cognitive Development Study. Napag-alaman nila na ang mga kabataan ng LGB ay higit sa dalawang beses na malamang na mag-ulat ng binge eating, na kung saan ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagkonsumo ng hindi pangkaraniwang malaking halaga ng pagkain at pakiramdam na hindi mapigilan ang pagkain. Ang pag-aaral ay nagsiwalat din na ang mga kabataang lalaki ay may 28% na mas mataas na posibilidad na makisali sa binge eating kumpara sa mga babae.

Ayon kay Dr. Kyle Ganson, isang co-author ng pag-aaral, ang disparidad ng kasarian na ito ay maaaring nauugnay sa pagnanais ng mga lalaki para sa muscularity at mas malaking pangangatawan. Ang mga batang lalaki na naghahangad na makamit ang mga layuning ito ay maaaring kumonsumo ng mas maraming dami ng pagkain, na maaaring humantong sa mga madalas na yugto ng binge eating.

Ang binge eating disorder, bagama't hindi pinag-aralan at kadalasang hindi nauunawaan, ay ang pinakakaraniwang eating disorder sa US Maaari itong magkaroon ng malubhang sikolohikal na epekto gaya ng depression at pagkabalisa, pati na rin ang mga pangmatagalang komplikasyon sa pisikal na kalusugan tulad ng diabetes at sakit sa puso.

Itinatampok ng pag-aaral ang kahalagahan ng pagbibigay ng naaangkop na suporta sa mga kabataan na may mga karamdaman sa pagkain. Ang isang komprehensibong diskarte na kinasasangkutan ng mga propesyonal sa kalusugan ng isip, medikal, at nutrisyon ay mahalaga para sa epektibong paggamot. Binibigyang-diin ni Dr. Nagata na ang mga tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan ay dapat lumikha ng mga inklusibo at nakakaengganyang kapaligiran para sa mga kabataang LGBTQ+ dahil sa kanilang mas mataas na panganib na magkaroon ng mga karamdaman sa pagkain.

Sa konklusyon, binibigyang-liwanag ng pag-aaral na ito ang mga pagkakaiba sa pagkalat ng binge eating sa mga kabataang LGBTQ+. Binibigyang-diin nito ang pangangailangan para sa mga naka-target na interbensyon at mga sistema ng suporta upang matugunan ang mga partikular na hamon na kinakaharap nitong mahinang populasyon.

