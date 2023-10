Isang Bagong Species ng Sauropod Dinosaur na Nahukay sa Spain

By

Ang isang bagong pag-aaral ay nagsiwalat ng pagtuklas ng isang dating hindi kilalang species ng sauropod dinosaur na nabuhay 122 milyong taon na ang nakakaraan sa kung ano ngayon ang Iberian Peninsula. Pinangalanang Garumbatitan morellensis, ang bagong species ng dinosaur na ito ay natagpuan sa Morella, Spain, at pinalawak ang aming pang-unawa sa pagkakaiba-iba ng mga dinosaur mula sa Early Cretaceous period sa Europe.

Ang mga fossil ng bagong kinilalang dinosaur na ito ay nahukay sa Sant Antoni de la Vespa fossil site sa Morella. Ang site na ito ay may isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng sauropod dinosaur bones mula sa European Lower Cretaceous at nagbigay ng mahahalagang insight sa mga dinosaur fauna noong panahong iyon. Ang mga labi ng hindi bababa sa apat na indibidwal, kabilang ang tatlong pag-aari ng Garumbatitan morellensis, ay natagpuan sa deposito na ito.

Ang nangungunang mananaliksik na si Pedro Mocho, isang paleontologist mula sa Unibersidad ng Lisbon, ay inilarawan ang isa sa mga indibidwal bilang partikular na malaki, na may vertebrae na higit sa isang metro ang lapad at isang femur na maaaring umabot ng dalawang metro ang haba. Natagpuan din nila ang dalawang halos kumpleto at articulated na mga paa, isang bihirang mahanap sa geological record.

Nagawa ng mga siyentipiko na ibahin ang Garumbatitan morellensis mula sa iba pang mga sauropod dinosaur batay sa mga natatanging anatomical features nito. Ang femur at foot morphology ay nagbukod nito sa mga kontemporaryo nito, na kahawig ng mga sauropod mula sa Late Cretaceous. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay liwanag din sa mga koneksyon sa pagkakamag-anak sa pagitan ng Garumbatitan morellensis at iba pang mga sauropod mula sa Early Cretaceous ng Iberian Peninsula.

Higit pa rito, itinatampok ng pananaliksik na ito ang masalimuot na kasaysayan ng ebolusyon ng mga sauropod mula sa European Cretaceous, na nagmumungkahi ng dispersal ng mga species sa pagitan ng mga kontinente. Ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig din ng mga ugnayan sa pagitan ng mga European sauropod at ng mga mula sa Asya, Hilagang Amerika, at Africa.

Ang mga materyal na fossil na natuklasan sa deposito ng Sant Antoni de la Vespa ay higit pang pag-aaralan at ibabalik, na magbibigay ng mahahalagang insight sa maagang ebolusyon ng mga sauropod na nangibabaw sa mga dinosaur fauna noong huling milyong taon ng panahon ng Mesozoic.

– Sanggunian sa Journal: Pedro Mocho, Fernando Escaso, José M Gasulla et al. Isang bagong sauropod dinosaur mula sa Lower Cretaceous of Morella (Spain) ang nagbibigay ng mga bagong insight sa evolutionary history ng Iberian somphospondylan titanosauriforms. Zoological Journal ng Linnean Society. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlad124