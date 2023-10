Pagpapatibay ng Gravitational-Wave Tests ng General Relativity Laban sa Astrophysical Assumptions

Ang General Relativity (GR) ay naging isang hindi kapani-paniwalang matagumpay na modelo ng gravity, na pumasa sa bawat pagsubok na ibinabato dito nang may mga lumilipad na kulay. Gayunpaman, ito ay kilala na hindi kumpleto at hindi ganap na umaayon sa iba pang mga pangunahing teorya ng pisika. Ang mga gravitational waves (GWs) na na-detect ng eksperimento ng LIGO ay nag-aalok ng bagong window sa pagsusuri sa validity ng GR. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga paglihis sa pagitan ng hinulaang at naobserbahang mga waveform ng GW, maaaring maghanap ang mga physicist ng physics na lampas sa GR.

Upang pag-aralan ang data ng GW, ginagamit ang mga modelo ng posibilidad ng Bayesian. Kinakalkula ng mga modelong ito ang posibilidad ng isang waveform na ibinigay sa data. Kabilang dito ang pag-uugnay ng mga parameter ng modelo na naglalarawan ng mga paglihis mula sa GR at ang populasyon ng mga black hole sa naobserbahang data. Ang pagsusuri ng Bayesian ay umaasa din sa mga prior, na mga pamamahagi ng posibilidad na kumakatawan sa dating kaalaman sa mga parameter. Maaaring maging informative o hindi informative ang mga nauna, depende sa aming naunang pag-unawa sa mga parameter.

Ang isang hamon sa pagsubok sa GR gamit ang GW data ay ang malakas na ugnayan sa pagitan ng mga parameter na naglalarawan sa populasyon ng mga black hole binary at ang mga parameter na naglalarawan ng mga paglihis mula sa GR. Ang mga mahihirap na pagpapalagay tungkol sa populasyon ng black hole ay maaaring mag-bias sa hinuha sa mga paglihis mula sa GR. Halimbawa, ang pag-aakalang isang uniporme bago ang populasyon ng black hole kapag ito ay aktwal na sumusunod sa isang pamamahagi ng batas ng kapangyarihan ay hahantong sa isang bias na resulta.

Upang ipakita ang epekto ng astrophysical assumptions, inihambing ng mga may-akda ang mga modelo na may pare-parehong nauna sa mga modelong may astrophysically-motivated priors. Ang mga resulta ay nagpakita ng mga makabuluhang pagkakaiba sa mga posterior distribution. Ang pagsasama ng astrophysical na impormasyon ay humantong sa isang kagustuhan para sa mga binary na may mas pantay na mga ratio ng masa, na nagreresulta sa isang mas mababang merger chirp mass at isang mas negatibong deviation coefficient.

Ginamit din ng mga may-akda ang data ng LIGO upang hadlangan ang masa ng graviton, isang hypothesized na particle na namamagitan sa mga pakikipag-ugnayan ng gravitational. Sa pamamagitan ng pagsasama ng astrophysical priors, ang pagpilit sa masa ng graviton ay nabawasan, na nagpapakita ng higit na suporta para sa isang massless na graviton at mas kaunting suporta para sa mga paglihis mula sa GR.

Sa konklusyon, binibigyang-diin ng mga may-akda ang kahalagahan ng pagsasama ng mga astrophysical prior sa mga pagsubok ng GR gamit ang data ng GW. Ang mga prior na ito ay nakakatulong na bawasan ang bias mula sa hindi nagbibigay-kaalaman na mga prior at mapabuti ang katumpakan ng mga hinuha. Gayunpaman, mahalagang ma-sample nang maayos ang naunang espasyo at magkaroon ng kamalayan sa mga potensyal na bias na maaaring umiiral pa rin.

