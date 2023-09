Bagong Point-of-Care Assay para sa Rapid Detection ng Monkeypox Virus

Ang isang proof-of-concept na pag-aaral na inilathala sa The Lancet Microbe ay nagpapakilala ng isang promising point-of-care assay para sa mabilis na pagtuklas ng monkeypox virus (MPXV). Ang mga mananaliksik mula sa Australia ay bumuo ng assay batay sa isothermal amplification at teknolohiyang CRISPR-Cas. Sa mataas na sensitivity at specificity nito, mahusay na gumanap ang assay kung ihahambing sa gold-standard quantitative polymerase chain reaction (qPCR) assay.

Ang Monkeypox ay isang zoonotic disease na sanhi ng MPXV, isang malaking double-stranded DNA virus. Bagama't pangunahing iniulat sa mga lalaking nakikipagtalik sa mga lalaki, ang mga kaso ay naobserbahan din sa mga kababaihan at mga sanggol. Idineklara ng World Health Organization (WHO) ang monkeypox na isang emerhensiyang pampublikong kalusugan sa pagitan ng Hulyo 2022 at Mayo 2023 dahil sa biglaang paglitaw nito, mabilis na pagkalat, at kakulangan ng impormasyon sa pagiging epektibo ng bakuna.

Sa kasalukuyan, ang gold-standard na diagnostic na paraan para sa pagtuklas ng MPXV ay qPCR, na nangangailangan ng espesyal na kagamitan at mga sinanay na tauhan. Karaniwang nangyayari ang diagnosis sa mga dalubhasang laboratoryo, at maaaring tumagal ng ilang araw pagkatapos ng pagkolekta ng sample upang makakuha ng mga resulta, lalo na sa mga setting ng mababang mapagkukunan.

Sa pag-aaral na ito, bumuo ang mga mananaliksik ng point-of-care assay na pinangalanang "MPXV-CRISPR" para sa mabilis na pagtuklas ng MPXV. Ang assay ay nagsasangkot ng pagkuha ng genomic DNA (gDNA) mula sa mga klinikal na sample, na sinusundan ng amplification at pagtuklas gamit ang CRISPR-Cas12a-mediated DNA cleavage. Maaari itong basahin gamit ang fluorescence-based at lateral-flow strip na pamamaraan.

Nagpakita ang assay ng clinical sensitivity na 100% at isang specificity ng 99.3% kung ihahambing sa qPCR assay at isang panel ng mga viral at bacterial pathogens. Nakamit ng lateral-flow readout ang sensitivity na 100% at isang specificity na 98.6% para sa MPXV, na walang cross-reactivity laban sa iba pang mga virus.

Ang MPXV-CRISPR assay ay maaaring maging isang mahalagang kasangkapan para sa mabilis na pagtukoy sa punto ng pangangalaga ng MPXV sa mga setting na mababa ang mapagkukunan. Magagawa ito sa humigit-kumulang 45 minuto, na nagbibigay ng mabilis at tumpak na mga resulta. Ang karagdagang pananaliksik ay inirerekomenda upang palawakin ang hanay ng mga nagpapalipat-lipat na mga linya ng MPXV na na-target ng assay.

Pinagmumulan:

– Ang Lancet Microbe: “Mabilis na Pagtukoy ng Monkeypox Virus Gamit ang CRISPR-Cas12a Mediated Assay: Isang Laboratory Validation and Evaluation Study”

– Mga Depinisyon: Monkeypox virus (MPXV): Isang malaking double-stranded DNA virus na nagdudulot ng monkeypox, isang zoonotic disease na nakakaapekto sa kapwa tao at hayop. MPXV-CRISPR: Isang point-of-care assay para sa mabilis na pagtuklas ng MPXV batay sa isothermal amplification at CRISPR-Cas na teknolohiya. Point-of-care assay: Isang diagnostic test na idinisenyo upang isagawa sa lokasyon kung saan naroroon ang isang pasyente, na nagbibigay ng mabilis na resulta nang hindi nangangailangan ng espesyal na kagamitan sa laboratoryo o sinanay na tauhan. Isothermal amplification: Isang paraan para sa pagpapalakas ng mga nucleic acid sa isang pare-parehong temperatura, na inaalis ang pangangailangan para sa isang thermal cycler. CRISPR-Cas technology: Isang tool sa pag-edit ng gene na gumagamit ng CRISPR RNA (crRNA) at CRISPR-associated (Cas) na mga protina upang i-target ang mga partikular na sequence ng DNA para sa cleavage at pagbabago.