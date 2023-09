Ang Kahalagahan ng Gas sa Galaxy Breathing

Ang gas ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa ikot ng buhay ng mga kalawakan. Habang ang mga bituin at kalawakan ay matagal nang pinagtutuunan ng pansin ng astronomikal na pagmamasid, kamakailan lamang na nakita at mas nauunawaan ng mga mananaliksik ang makabuluhang epekto ng gas sa pagbuo at ebolusyon ng mga istrukturang kosmiko na ito.

Ang terminong "gas" ay tumutukoy sa interstellar medium, na makikita sa pagitan ng mga galaxy, pati na rin ang circumgalactic gas na malapit na pumapalibot sa isang kalawakan. Ang mga terminong ito ay ginagamit ng mga astronomo upang ilarawan ang iba't ibang rehiyon ng gas, ngunit walang mahigpit na hangganan sa pagitan ng mga ito.

Sinimulan na ng mga astronomo na lutasin ang masalimuot na daloy ng gas sa pagitan ng mga kalawakan, kanilang circumgalactic medium, at intergalactic medium. Ang daloy na ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pag-regulate ng pagbuo ng mga bituin, dahil ang patuloy na paghinga ng gas ay mahalaga para sa pagsilang ng mga bagong bituin. Kapag ang daloy na ito ay huminto, gayundin ang pagbuo ng mga bituin.

Ang proseso ng paghinga ng kalawakan ay nagsasangkot ng interplay sa pagitan ng mga bituin, gravity, at ang temperatura at density ng gas. Nang nabuo ang Uniberso, nakolekta ang gas sa loob ng mga kalawakan at nagsilang ng mga bituin. Habang namamatay ang mga bituin, naglalabas sila ng gas pabalik sa nakapalibot na espasyo, na sa simula ay mainit at nagkakalat. Gayunpaman, habang ang gas ay umaalis sa kalawakan, lumalamig ito at tumataas ang density nito. Nagbibigay-daan ito sa gravity na ibalik ang gas sa galaxy, kung saan maaari itong gumuho at bumuo ng mga bagong bituin.

Nagawa ng mga astronomo na obserbahan ang daloy ng gas papasok at palabas ng mga kalawakan mula noong 1960s gamit ang liwanag mula sa malalayong quasar. Natuklasan nila na ang circumgalactic gas na malapit sa mga galaxy ay may mas mataas na metallicity, na nagpapahiwatig na ito ay resulta ng gas na pinatalsik ng mga bituin. Ang gas sa circumgalactic medium ay gumaganap din bilang pinagmumulan ng gasolina para sa pagbuo ng bituin sa mga kalawakan.

Ang mga malalaking survey ay nagsiwalat na ang gas sa circumgalactic medium ay hanggang 1,000 beses na mas siksik kaysa sa gas na matatagpuan sa intergalactic medium. Ang temperatura ng gas na ito ay umaabot mula 10,000 hanggang 1 milyong Kelvin, na ginagawa itong parehong mas mainit at mas malamig kaysa sa intergalactic na gas. Gayunpaman, ang pag-aaral sa in-flowing gas ay mahirap dahil sa mga signal na na-overlap ng mga mula mismo sa mga kalawakan.

Ang sanhi ng pag-agos ng gas, na mas madaling obserbahan, ay nananatiling hindi tiyak. Ito ay maaaring resulta ng supernovae, stellar winds, o kahit black hole feedback. Gayunpaman, anuman ang tiyak na dahilan, ang daloy ng gas sa kalaunan ay humihinto, na humahantong sa pagsusubo ng pagbuo ng bituin sa mga kalawakan. Kapag tumahimik na ang isang kalawakan, hindi na ito bubuo ng mga bituin at lilitaw na pula ang kulay.

Bagama't marami pang dapat matutunan tungkol sa galactic breathing, ang mga simulation ay nagbibigay sa mga astronomo ng mga kapaki-pakinabang na insight. Ang simulation ng FIRE, halimbawa, ay nagmomodelo sa pagbuo at ebolusyon ng mga kalawakan sa loob ng bilyun-bilyong taon, na nagpapahintulot sa mga mananaliksik na mailarawan ang daloy ng gas sa loob at labas ng mga kosmikong istrukturang ito.

Sa konklusyon, ang gas ay isang mahalagang bahagi sa proseso ng paghinga ng kalawakan. Ang pag-unawa sa papel ng gas sa pagbuo ng bituin at ang siklo ng buhay ng mga kalawakan ay napakahalaga para sa pag-unawa sa pinagmulan ng mga bituin, planeta, at maging ng buhay mismo.

