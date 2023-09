Pag-unawa sa Paano Huminga ang Mga Kalawakan:

Sa loob ng maraming siglo, itinuon ng mga astronomo ang kanilang atensyon sa mga bituin at kalawakan, para lamang matuklasan na ang karamihan sa mga bagay sa isang kalawakan ay talagang gas. Sa mga pagsulong sa teknolohiya, napagmamasdan at pinag-aaralan na ngayon ng mga astronomo ang daloy ng gas sa loob at labas ng mga kalawakan, na nagbibigay-liwanag sa proseso ng paghinga ng mga istrukturang kosmiko na ito. Kapag ang isang kalawakan ay huminto sa paghinga, ang pagbuo ng bituin ay humihinto.

Ang gas ay umiiral sa iba't ibang anyo sa kalawakan. Kapag ito ay naninirahan sa pagitan ng mga kalawakan, ito ay tinutukoy bilang intergalactic medium, habang ang gas na nakapalibot sa isang kalawakan ay kilala bilang circumgalactic gas. Ang mga ito ay hindi natatanging mga hadlang ngunit sa halip ay mga pangalan na ginagamit ng mga astronomo upang ilarawan ang iba't ibang mga yugto ng gas.

Ang daloy ng gas sa pagitan ng isang kalawakan, ang circumgalactic medium nito, at ang intergalactic medium ay mahalaga sa pagsasaayos ng pagbuo ng bituin. Ang mga bituin, gravity, at temperatura at density ng gas ay may papel na ginagampanan sa prosesong ito. Habang nagtitipon ang gas sa mga kalawakan at nabubuo ang mga bituin, sa kalaunan ay ilalabas muli ang gas kapag namatay ang mga bituin, lalo na bilang mga supernova. Ang gas, sa yugtong ito, ay mainit at nagkakalat, lumalaban sa compaction.

Gayunpaman, habang ang gas ay umaalis sa kalawakan at lumalamig, ang density nito ay tumataas, na nagpapahintulot sa gravity na magkaroon ng mas malakas na paghila. Ang gas ay pagkatapos ay iginuhit pabalik sa kalawakan kung saan maaari itong gumuho sa mga ulap at magbunga ng mga bagong bituin. Ang siklong ito ng pag-recycle ng gas ang nagbibigay-daan sa mga kalawakan na magpatuloy sa paghinga.

Una nang natuklasan ng mga astronomo ang konsepto ng galactic breathing noong 1960s nang maobserbahan nila ang liwanag mula sa malalayong quasar na dumadaan sa mga ulap ng gas. Simula noon, ang mga pagsulong sa teknolohiya ay nagbigay sa mga astronomo ng mas mahusay na mga tool at isang mas malalim na pag-unawa sa hindi pangkaraniwang bagay na ito.

Sa pag-aaral ng circumgalactic medium, natagpuan ng mga astronomo ang ebidensya ng paghinga ng kalawakan sa anyo ng magkahiwalay na mga ulap ng gas sa labas ng mga kalawakan. Ang ilang mga ulap ng gas ay may mas mataas na mga metal, na nagpapahiwatig na sila ay nagmula sa loob ng mga kalawakan at pagkatapos ay pinatalsik. Ang mas mataas na metallicity na gas na ito ay isang malinaw na tanda ng gas na nasa isang kalawakan na.

Habang ang pag-unawa sa mga detalye ng galactic breathing ay nananatiling mahirap, natuklasan ng mga astronomo na ang gas sa circumgalactic medium ay hanggang 1,000 beses na mas siksik kaysa sa intergalactic na gas. Ang temperatura ng gas na ito ay mula 10,000 hanggang 1 milyong Kelvin, na ginagawa itong parehong mas malamig at mas mainit kaysa sa intergalactic medium.

Ang mga sanhi ng pag-agos ng gas ay hindi pa rin tiyak, na may mga posibilidad kabilang ang supernovae, stellar winds, black hole jet, at feedback. Anuman ang eksaktong mga mekanismo sa paglalaro, ang proseso ng paghinga na ito sa kalaunan ay huminto, na tinutukoy ng mga astronomo bilang "pagsusubo."

Ang pag-unawa sa kung paano humihinga ang mga kalawakan ay mahalaga sa pag-alis ng masalimuot na kaugnayan sa pagitan ng daloy ng gas, pagbuo ng bituin, at ebolusyon ng kalawakan. Ang patuloy na pananaliksik at mga survey sa larangang ito ay patuloy na nagpapalalim sa ating kaalaman sa kosmos at sa ating lugar sa loob nito.