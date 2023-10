Ang Kapanganakan ng Bagong Planeta: Katibayan ng Isang Planetary Collision na Nakita sa isang Malayong Star System

Ang mga astronomo ay may potensyal na natukoy ang resulta ng isang napakalaking banggaan sa pagitan ng dalawang higanteng planeta sa isang malayong sistema ng bituin. Ang banggaan, kung makumpirma, ay maaaring magbigay ng isang natatanging pagkakataon upang masaksihan ang pagsilang ng isang bagong planeta at makakuha ng mga insight sa proseso ng pagbuo ng planeta.

Noong Disyembre 2021, naobserbahan ng mga astronomo ang isang ordinaryong bituin na parang araw, na kilala bilang ASASSN-21qj, na nakakaranas ng hindi pangkaraniwang pagkutitap at pagdidilim. Bagama't hindi pangkaraniwan ang mga hindi pangkaraniwang bagay na ito at karaniwang iniuugnay sa pagdaan ng materyal sa pagitan ng bituin at Earth, itinuro ng isang baguhang astronomo na nagngangalang Arttu Sainio na ang paglabas ng infrared na ilaw mula sa bituin ay tumaas ng humigit-kumulang 4% dalawa at kalahating taon bago ang kaganapan sa dimming.

Batay sa mga obserbasyon na ito, iminungkahi ng mga mananaliksik na ang pagkutitap at pagdilim ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng isang malaking banggaan sa pagitan ng dalawang planeta. Ang mga higanteng epekto ng ganitong kalikasan ay pinaniniwalaang karaniwan sa mga huling yugto ng pagbuo ng planeta at maaaring makabuluhang makaimpluwensya sa mga sukat, komposisyon, at orbit ng mga planeta sa isang sistema.

Ang banggaan ay naglalabas sana ng napakalaking dami ng enerhiya, na lumilikha ng mainit, kumikinang na masa ng materyal na daan-daang beses na mas malaki kaysa sa orihinal na mga planeta. Ang pinalawak na planetary body na ito, na naobserbahan gamit ang WISE space telescope ng NASA, ay unti-unting lumamig at lumiit sa milyun-milyong taon, na posibleng bumuo ng isang ganap na bagong planeta.

Ang epekto ay magkakaroon din ng mga balahibo ng mga labi, na ang ilan ay nag-vaporize at na-condensed sa yelo at mga batong kristal. Ang mga plum na ito ay maaaring dumaan sa pagitan ng ASASSN-21qj at Earth, na nagdulot ng maling pagdidilim ng bituin.

Kung tama ang interpretasyon ng mga kaganapang ito, ang pag-aaral sa star system na ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight sa mga mekanismo ng pagbuo ng planeta. Mula sa limitadong mga obserbasyon na ginawa sa ngayon, napagpasyahan ng mga mananaliksik na ang mga nagbabanggaang planeta ay ilang beses ang masa ng Earth, na posibleng maihahambing sa laki sa Uranus at Neptune. Bukod pa rito, ang temperatura ng post-impact body ay tinatayang nasa paligid ng 700°C, na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng mga elementong may mababang temperaturang kumukulo, gaya ng tubig.

Ang pagtuklas na ito ay nagbubukas ng bagong window sa pag-unawa sa mga banggaan ng planeta at ang pagsilang ng mga bagong mundo. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga resulta ng naturang mga kaganapan, maaaring matuklasan ng mga siyentipiko ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga proseso na humuhubog sa ating uniberso.

