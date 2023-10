Ang Marahas na Kasaysayan ng Andromeda Galaxy ay Inihayag ng Galactic Archaeology Project

Ang isang kamakailang proyekto sa arkeolohiya ng galactic na isinagawa ng isang internasyonal na pangkat ng mga astrophysicist ay nagbukas ng marahas at dramatikong kasaysayan ng Andromeda Galaxy, ang pinakamalapit na malaking kalawakan sa ating Milky Way. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kemikal na komposisyon ng mga bituin sa Andromeda, nagawang muling itayo ng mga mananaliksik ang nakaraan nito. Natuklasan nila ang isang kasaganaan ng mga elemento, kabilang ang parehong mga planetary nebula at pulang higanteng mga bituin, na nagpapahiwatig ng isang magulong proseso ng pagbuo. Sa katunayan, naniniwala ang koponan na ang paglikha ng Andromeda ay mas magulo kaysa sa pagbuo ng Milky Way.

Iminumungkahi ng mga mananaliksik na ang Andromeda ay nakaranas ng isang pagsabog ng matinding pagbuo ng bituin, na naglatag ng pundasyon ng kalawakan, na sinusundan ng pangalawang panahon ng kapanganakan ng bituin sa pagitan ng 2 bilyon at 4.5 bilyong taon na ang nakalilipas. Ang ikalawang starburst period na ito ay malamang na na-trigger ng isang "wet merger," nang ang Andromeda ay bumangga at sumanib sa isa pang gas-rich na galaxy. Ang pag-agos ng gas sa pagsasanib na ito ay nagpasigla sa karagdagang pagbuo ng bituin.

Nakakita rin ang koponan ng ebidensya na nagmumungkahi na ang Andromeda ay sumailalim sa mga banggaan at pagsasanib sa ibang mga kalawakan sa nakaraan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kemikal na komposisyon ng mga bituin sa Andromeda, natukoy nila ang dalawang natatanging lagda sa mga bahagi ng disc nito. Ang isang pamilya ng mga bituin ay may sampung beses na mas maraming oxygen kaysa sa bakal, habang ang iba pang grupo ay may magkatulad na dami ng parehong elemento. Ang mahalagang paghahanap na ito ay nagbibigay liwanag sa likas na katangian ng iminungkahing banggaan at ang epekto nito sa stellar na populasyon ng Andromeda.

Ang proyektong arkeolohiya ng galactic ay hindi lamang nagbibigay ng mga insight sa nakaraan ni Andromeda ngunit nagpapahiwatig din ng magulong hinaharap nito. Ang Milky Way at Andromeda ay kasalukuyang nasa isang collision course, na inaasahang magbanggaan sa humigit-kumulang 4.5 bilyong taon. Ang banggaan na ito ay magreresulta sa isang makabuluhang pagbabago para sa parehong mga kalawakan, na binubura ang kanilang mga natatanging spiral arm. Ang mga stellar na populasyon, kabilang ang ating sariling solar system, ay mabubuhay ngunit itatapon sa mga bagong orbit sa paligid ng isang bagong galactic center.

Ang mga natuklasan ng koponan ay nakakatulong sa isang mas malawak na pagsisiyasat sa mga pinagmulan ng mga elemento ng kemikal sa uniberso. Ang mga karagdagang pag-aaral gamit ang mga advanced na teleskopyo tulad ng James Webb Space Telescope ay magpapatuloy na galugarin ang Andromeda at magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan at pinagmulan nito.

Pinagmumulan:

– Ang Astrophysical Journal Letters