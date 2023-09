Kumpletuhin ng mga Astronaut ang mga Gawain Sakay ng International Space Station

By

Sampung residente ang kasalukuyang nakatira sa International Space Station (ISS), na nagsisilbing research laboratory at spaceport para sa internasyonal na pakikipagtulungan sa space exploration. Tatlong bagong tripulante ang dumating noong Setyembre 19 at nagsimulang mag-adjust sa buhay na walang timbang.

Sina Loral O'Hara ng NASA at Nikolai Chub ng Roscosmos ay parehong unang beses na residente ng orbital, at nakagawa na sila ng iba't ibang gawain sa pagpapanatili. Ang O'Hara ay nagproseso ng mga sample ng tubig upang masuri ang kalidad ng tubig sa istasyon, habang si Chub ay lumahok sa isang eksperimento upang suriin ang cardiovascular at respiratory function.

Ang dalawang bagong miyembro ng crew, kasama ang Flight Engineer Oleg Kononenko ng Roscosmos, ay dinala sa ISS sa Soyuz MS-24 spacecraft. Ginugol ni Kononenko ang bahagi ng kanyang araw sa paglilipat ng mga kargamento mula sa Soyuz at nakikibagay sa buhay sakay ng istasyon.

Bilang paghahanda sa kanilang pag-alis noong Setyembre 27, ang Astronaut Frank Rubio ng NASA, Commander Sergey Prokopyev, at Flight Engineer Dmitri Petelin ng Roscosmos ay gumugol ng oras na pamilyar sa kanilang sarili sa buhay sa orbit at pagkumpleto ng pagsasanay para sa manu-manong kinokontrol na pagbaba ng Soyuz MS-23 spacecraft.

Ang iba pang mga tripulante ng Expedition 69 na dumating noong Agosto ay nakaayos na sa kanilang mga gawain at aktibong nakikibahagi sa iba't ibang gawain. Si Jasmin Moghbeli ng NASA ay nangolekta ng data ng presyon ng dugo, si Andreas Mogensen ng ESA ay sumubok ng isang bagong sistema ng pag-iilaw upang makatulong na mapanatili ang circadian ritmo, si Satoshi Furukawa ng JAXA ay nagsagawa ng mga gawain sa pagpapanatili sa Internal Ball Camera, at si Konstantin Borisov ng Roscosmos ay nakatuon sa mga gawain sa orbital plumbing.

Ang mga miyembro ng crew sa ISS ay patuloy na gumagawa sa kanilang mga nakatalagang gawain, na nag-aambag sa siyentipikong pananaliksik at pag-aaral ng espasyo.

