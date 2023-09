Ang Napakalaking Teleskopyo: Pagbubukas ng mga Lihim ng Uniberso

By

Ang pagtatayo ng Extremely Large Telescope (ELT) sa disyerto ng Atacama ng Chile ay kasalukuyang isinasagawa, na may ambisyosong layunin na lumikha ng pinakamalaking teleskopyo na nagawa kailanman. Sa pangunahing mirror diameter na 39 metro - bahagyang mas maliit kaysa sa iconic na Arc de Triomphe sa Paris - at isang pangunahing istraktura na tumitimbang ng nakakagulat na 3700 tonelada, ang ELT ay naglalayong baguhin ang ating pag-unawa sa uniberso.

Sa gitna ng ELT ay isang advanced na imager na tinatawag na MICADO (Multi-Adaptive Optics Imaging Camera para sa Deep Observations). Binuo ng Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) ng Paris Observatory, ang MICADO ay magbibigay-daan sa ELT na kumuha ng mga detalyadong larawan ng malalayong galaxy, indibidwal na mga bituin, at kahit na tumulong sa paghahanap ng mga exoplanet na lampas sa ating sariling solar system.

Isa sa mga hamon na kinakaharap ng ground-based na mga obserbasyon ay ang kaguluhan ng atmospera ng Earth, na nagpapababa sa kalidad ng mga larawan. Upang mabayaran ito, ang ELT ay nagsasama ng isang adaptive na sistema ng optika. Ipinaliwanag ni Yann Clenet mula sa LESIA na sinusukat ng system na ito ang deformation ng liwanag gamit ang isang sensor, at pagkatapos ay gumagamit ng corrective optics - mga salamin na may mga actuator - upang mapabuti ang kalidad ng imahe. Tinutukoy ng isang malakas na computer ang mga utos na ipapadala sa mga salamin, na tinitiyak ang pinakamainam na pagganap.

Ang limang-mirror na pagsasaayos ng ELT ay magbibigay sa mga astronomo ng walang uliran na talas at kalinawan sa kanilang mga obserbasyon. Sa napakalaking sukat nito at makabagong teknolohiya, nangangako ang ELT na mag-unlock ng mga bagong insight sa mga misteryo ng uniberso at palawakin ang ating kaalaman sa kosmos.

Pinagmumulan:

– European Southern Observatory (ESO)

– Space and Astrophysics Instrumentation Research Laboratory (LESIA) ng Paris Observatory sa Meudon

Kahulugan:

– Multi-Adaptive Optics Imaging Camera para sa Deep Observations (MICADO): isang advanced na imager na binuo para sa Extremely Large Telescope

– Exoplanets: mga planeta na umiiral sa labas ng ating sariling solar system

– Adaptive optics: isang pamamaraan na ginagamit upang mabawi ang atmospheric turbulence sa ground-based na mga obserbasyon sa pamamagitan ng pagsukat at pagwawasto para sa deformation ng liwanag