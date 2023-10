Mga Bagong Tuklas sa Graphene: Hindi Kumbensyonal na Magnetism at Ferro-Valleytricity

Ang mga siyentipiko sa MIT ay nakagawa ng nakakagulat na pagtuklas tungkol sa mga katangian ng graphene, isang solong, atom-manipis na sheet ng graphite. Nalaman nila na kapag ang graphene ay nakasalansan sa limang layer sa isang rhombohedral pattern, ito ay tumatagal sa isang bihirang estado na kilala bilang "multiferroic". Sa ganitong estado, ang graphene ay nagpapakita ng parehong hindi kinaugalian na magnetism at isang kakaibang elektronikong pag-uugali na tinatawag na ferro-valleytricity. Ito ang unang pagkakataon na ang property na ito ay naobserbahan sa limang layer ng graphene, at hindi sa mas kaunting layer. Ang pagkatuklas ng property na ito ay maaaring magkaroon ng mahalagang implikasyon para sa disenyo ng mga data storage device para sa mga classical at quantum na mga computer, dahil maaari nitong pataasin ang kapasidad ng storage at bawasan ang pagkonsumo ng enerhiya.

Ang Graphene, na binubuo ng isang hexagonal na sala-sala ng mga carbon atom, ay kilala sa pambihirang lakas nito sa kabila ng napakanipis nitong istraktura. Sa pag-aaral na ito, interesado ang mga mananaliksik sa paggalugad kung ang graphene ay maaaring magpakita ng multiferroic na pag-uugali, kung saan maraming mga katangian ang nag-uugnay upang magpakita ng maraming ginustong mga estado. Ang mga multiferroic na materyales ay may potensyal na pahusayin ang bilis at halaga ng enerhiya ng mga hard drive, na kasalukuyang umaasa sa isang nakakaubos ng enerhiya at mabagal na proseso upang lumipat ng mga magnetic domain.

Nalaman ng mga mananaliksik na ang isang istraktura ng limang graphene layer na nakasalansan sa isang rhombohedral pattern ay maaaring magpakita ng multiferroic na pag-uugali. Ang istraktura na ito ay nagbibigay-daan para sa mabagal na paggalaw ng mga electron at ang kanilang epektibong pakikipag-ugnayan sa ibang mga electron. Sa pamamagitan ng maingat na pag-exfoliating ng mga indibidwal na flakes ng graphite at pagtukoy sa mga may limang layer na natural na nakaayos sa isang rhombohedral pattern, napag-aralan ng mga mananaliksik ang multiferroic na pag-uugali ng graphene.

Ang pagtuklas na ito ay nagbubukas ng mga bagong posibilidad para sa paggamit ng graphene sa iba't ibang mga elektronikong aplikasyon. Sa pamamagitan ng paggamit sa mga natatanging katangian nito, maaaring makabuo ang mga inhinyero ng mas mahusay at may mataas na kapasidad na mga device sa pag-imbak ng data. Ang pag-aaral ay nai-publish sa journal Kalikasan.

