Ang Mga Kahanga-hangang Natuklasan ng Moon Lander at Rover ng India

Ipinadala kamakailan ng Indian Space Research Organization (ISRO) ang Moon lander nito, Vikram, at rover, Pragyan, upang tuklasin ang south pole ng Moon. Bagama't inutusan silang pumasok sa sleep mode hanggang sa lunar liwayway noong Setyembre 22, nakapagbigay na sila ng ilang kamangha-manghang mga insight na ikinaintriga ng mga planetary scientist.

Densidad at Temperatura ng Ionosphere ng Buwan

Nilagyan ang Vikram ng isang probe na gumawa ng mga unang sukat ng density at temperatura ng ionosphere ng Buwan. Ayon sa ISRO, ang ionosphere malapit sa lunar pole ay medyo kalat-kalat, na may humigit-kumulang 5-30 milyong mga electron kada metro kubiko. Lumilitaw na nag-iiba-iba ang density na ito sa buong lunar day. Ang impormasyong ito ay mahalaga para sa hinaharap na komunikasyon sa buwan at mga sistema ng nabigasyon, dahil ang mas mataas na densidad ng elektron ay maaaring magdulot ng mga pagkaantala ng signal. Gayunpaman, ang kalat-kalat na plasma na naobserbahan ni Vikram ay nangangahulugan na ang mga potensyal na pagkaantala ay magiging minimal at ang paghahatid ay hindi magiging isang problema.

Mga Pagkakaiba-iba ng Temperatura sa Lunar Soil

Ang pag-unawa sa temperatura at kondaktibiti ng lunar na lupa ay mahalaga kapag isinasaalang-alang ang hinaharap na mga paninirahan sa Buwan. Ang probe ng temperatura ng Vikram, na nilagyan ng 10 sensor, ay nagsiwalat ng mga kagiliw-giliw na natuklasan. Sa araw, ang temperatura sa 8 cm sa ibaba ng ibabaw ay humigit-kumulang 60 ºC na mas mababa kaysa sa ibabaw. Ang matarik na pagbaba ng temperatura ay inaasahan dahil sa limitadong conductive properties ng lunar na lupa. Ang mga sukat na ito ay naiiba sa nakuha ng Lunar Reconnaissance Orbiter ng NASA noong 2009, na nagpapahiwatig na ang temperatura sa ibabaw ay mas mainit kaysa sa naunang naitala.

Isang Pinaghihinalaang Moonquake

Sa iba't ibang vibrations na naitala ng seismograph ni Vikram, isang pangyayari ang nakakuha ng atensyon ng mga siyentipiko. Natukoy ng instrumento ang isang maliit na seismic event o ang epekto ng isang maliit na meteorite na humupa sa loob ng humigit-kumulang 4 na segundo. Inaasahan ang mga ganitong pangyayari sa Buwan dahil sa maliliit na epekto at mga lokal na pagsasaayos ng tectonic. Gayunpaman, ang karagdagang mga obserbasyon at isang pandaigdigang seismic network sa Buwan ay kailangan upang lubos na maunawaan ang kahalagahan ng mga kaganapang ito.

Pagkumpirma ng Presensya ng Sulfur

Kinumpirma ng mga paunang pagsusuri ni Pragyan ang pagkakaroon ng asupre sa ibabaw ng buwan malapit sa south pole. Ito ay isang mahalagang paghahanap dahil ang asupre ay isang mahalagang elemento ng tinunaw na bato. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang Buwan ay dating natatakpan ng isang makapal na layer ng tinunaw na bato, na kalaunan ay tumigas upang mabuo ang ibabaw nito. Sa pamamagitan ng pagsukat ng mga konsentrasyon ng asupre, ang mga mananaliksik ay makakakuha ng pananaw sa kasaysayan ng geological ng Buwan. Gayunpaman, posible rin na ang asupre ay nagmula sa mga epekto ng asteroid sa ibabaw ng Buwan. Nilalayon ng ISRO na pagsamahin ang kanilang mga natuklasan sa data mula sa mga misyon ng Apollo sa US upang higit na maunawaan ang geochemistry ng Buwan.

Pinagmumulan:

– Indian Space Research Organization (ISRO)

– Kalikasan (www.nature.com)