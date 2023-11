Ang mga Sanggol ay Nagkakaroon ng Spatial Awareness sa Apat na Buwan, Natuklasan ng Pag-aaral

Ang bagong pananaliksik mula sa Unibersidad ng Birmingham ay nagsiwalat na ang mga sanggol na kasing edad ng apat na buwan ay mauunawaan ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng kanilang mga katawan at ng nakapalibot na espasyo. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng tactile at visual na eksperimento, natuklasan ng pag-aaral na ang utak ng mga sanggol ay may kakayahang kumonekta sa paningin at pagpindot, na nag-aambag sa kanilang spatial na kamalayan. Ang groundbreaking na pagtuklas na ito ay nagbibigay ng mahalagang insight sa maagang pag-unlad ng self-awareness sa mga sanggol.

Gamit ang isang nobelang eksperimental na diskarte, ipinakita ng mga eksperto mula sa Birmingham BabyLab ang mga sanggol ng gumagalaw na bola sa isang screen na lumalapit o lumayo sa kanila. Sa prosesong ito, ang mga sanggol ay nakatanggap ng banayad na panginginig ng boses sa kanilang mga kamay kapag ang bola ay pinakamalapit sa kanila, habang ang kanilang aktibidad sa utak ay sinusubaybayan. Natuklasan ng mga mananaliksik na kahit na sa apat na buwan pa lamang, ang mga sanggol ay nagpakita ng mas mataas na aktibidad ng utak ng somatosensory (tactile) kapag ang pagpindot ay naunahan ng isang bagay na gumagalaw patungo sa kanila.

Ipinaliwanag ni Dr. Giulia Orioli, ang nangungunang tagapagpananaliksik ng pag-aaral, na ang mga natuklasang ito ay nagmumungkahi na ang mga sanggol ay may likas na kakayahan na makita ang espasyo sa kanilang paligid at maunawaan kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga katawan sa loob ng espasyong iyon. Ang maagang sensory integration na ito, na kilala bilang peripersonal space, ay isang mahalagang aspeto ng kamalayan ng tao. Ang pagtuklas ay nagtataas ng nakakaintriga na mga katanungan tungkol sa lawak kung saan ang mga kakayahan na ito ay likas o natutunan.

Sinaliksik din ng pag-aaral ang mga reaksyon ng mas matatandang mga sanggol kapag hindi inaasahang hinawakan pagkatapos lumayo sa kanila ang bola sa screen. Napagmasdan ng mga mananaliksik na ang 8-buwang gulang na mga sanggol ay nagpakita ng mga palatandaan ng sorpresa sa kanilang aktibidad sa utak, na nagpapahiwatig na hindi nila inaasahan ang pagpindot batay sa visual na direksyon ng gumagalaw na bagay. Ito ay nagpapahiwatig na habang ang mga sanggol ay umuunlad sa kanilang unang taon ng buhay, ang kanilang mga utak ay nagkakaroon ng mas sopistikadong kamalayan sa presensya ng kanilang katawan sa kalawakan.

Ang mga mananaliksik ay nagpaplano na ipagpatuloy ang kanilang pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagsasama ng mga kalahok mula sa iba't ibang pangkat ng edad, mula sa mga bagong silang hanggang sa mga matatanda. Ang mga insight na nakuha mula sa pag-aaral ng aktibidad ng utak sa mga nasa hustong gulang ay maaaring magbigay ng liwanag sa pag-unlad ng multisensory na kakayahan ng mga sanggol. Bilang karagdagan, inaasahan ng koponan na suriin kung ang mga bagong silang na sanggol ay nagpapakita rin ng mga palatandaan ng pag-unawa sa posisyon ng kanilang katawan sa kalawakan, na maaaring magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga pinagmulan ng kamalayan ng tao.

Sa pamamagitan ng pag-alis ng mga misteryo ng spatial na kamalayan ng mga sanggol, ang pananaliksik na ito ay hindi lamang nag-aambag sa ating pag-unawa sa maagang pag-unlad ng tao ngunit naglalatag din ng pundasyon para sa karagdagang pag-aaral na tuklasin ang mga kumplikadong proseso ng pag-iisip na pinagbabatayan ng ating pang-unawa sa mundo.

FAQs

1. Maaari bang maunawaan ng mga sanggol na kasing edad ng apat na buwan ang kamalayan sa spatial?

Oo, ayon sa isang pag-aaral mula sa Unibersidad ng Birmingham, ang mga sanggol sa apat na buwang gulang ay nagpapakita ng pag-unawa sa kung paano nakikipag-ugnayan ang kanilang mga katawan sa espasyo sa kanilang paligid.

2. Paano isinagawa ang pag-aaral?

Ang mga mananaliksik ay nagpakita sa mga sanggol ng isang gumagalaw na bola sa isang screen, na lumapit o lumayo sa kanila. Ang mga sanggol ay nakatanggap ng banayad na panginginig ng boses sa kanilang mga kamay kapag ang bola ay pinakamalapit sa kanila, habang ang kanilang aktibidad sa utak ay sinusukat.

3. Ano ang natuklasan ng pag-aaral?

Natuklasan ng pag-aaral na ang mga sanggol ay nagpakita ng pinahusay na aktibidad ng utak ng somatosensory kapag ang isang pagpindot ay nauna sa isang bagay na gumagalaw patungo sa kanila, na nagpapahiwatig ng kanilang kakayahang mag-link ng paningin at pagpindot.

4. Ano ang ibig sabihin nito para sa pagbuo ng kamalayan sa sarili sa mga sanggol?

Iminumungkahi ng mga natuklasan na ang utak ng mga sanggol ay naka-wire upang ikonekta ang pandama na impormasyon at makita ang espasyo sa kanilang paligid. Ang maagang pag-unlad ng spatial na kamalayan ay nag-aambag sa kamalayan sa sarili.

5. Ang mga kakayahang ito ba ay likas o natutunan?

Ang pag-aaral ay nagtataas ng mga katanungan tungkol sa mga pinagmulan ng mga kakayahan na ito. Habang higit pang pananaliksik ang kailangan, ang mga natuklasan ay nagpapahiwatig na kahit na sa murang edad, ang mga sanggol ay nagpapakita ng likas na kakayahan para makita ang posisyon ng kanilang katawan sa kalawakan.

Pinagmulan: Unibersidad ng Birmingham (universityofbirmingham.ac.uk)