Ang Kinabukasan ng Space Exploration: Isang Pag-uusap kasama si Eric Ianson ng NASA

Sa isang paparating na panayam na pinamagatang "Mga Planeta at mga asteroid at buwan... naku!", Tatalakayin ni Eric Ianson, Deputy Director ng Planetary Science Division sa NASA Headquarters, ang pinakabago at pinakakapana-panabik na mga pagsusumikap ng NASA sa paggalugad sa kalawakan. Kabilang dito ang koleksyon ng mga sample mula sa ibabaw ng Mars, isang pagpapakita ng planetary defense sa pamamagitan ng sadyang pagbagsak ng spacecraft sa isang asteroid, at ang paggalugad sa buwan ng Jupiter na Europa at ang karagatang nababalot ng yelo nito.

Ang mga milestone na maaaring asahan ng mga kabataan na masaksihan sa kanilang mga buhay sa larangan ng paggalugad sa kalawakan ay mahirap hulaan, dahil ang teknolohiya ay mabilis na nagbabago at ang mga interes ay nagbabago. Gayunpaman, may ilang mga uso na maaaring matukoy. Ang pagbabalik ng mga tao sa Buwan at ang paglapag ng mga astronaut sa Mars ay nasa abot-tanaw. Ang mga robotic na misyon sa iba't ibang planeta, buwan, at maliliit na katawan sa solar system ay magpapatuloy, na may pagtuon sa mga destinasyon tulad ng Jupiter's moon Europa, Saturn's moon Titan, at Uranus. Magkakaroon din ng mga pagsulong sa pagtukoy ng mga matitirahan na mundo sa labas ng ating solar system.

Ang papel ng NASA sa pagkamit ng susunod na malalaking tagumpay sa kalawakan ay mahalaga, kahit na ang mga pribadong kumpanya tulad ng SpaceX ay gumaganap ng lalong mahalagang papel sa paglalakbay sa kalawakan. Habang ang mga pribadong kumpanya ay may pagganyak sa negosyo, ang NASA ay pinondohan upang makamit ang mga partikular na layunin sa agham, paggalugad, o teknolohiya. Ang pakikipagtulungan sa industriya ay karaniwan, ngunit may mga pagkakataon kung saan ang NASA ay gumagawa ng mga espesyal na instrumento o spacecraft sa loob ng bahay, tulad ng Mars rovers at Europa Clipper spacecraft.

Kapuri-puri ang kamakailang tagumpay ng paglapag ng programa sa espasyo ng India sa south pole ng buwan. Pinahahalagahan ng NASA ang internasyonal na pakikipagtulungan at kinikilala ang kahalagahan ng pagbabahagi ng data ng misyon para sa kapakinabangan ng pagtuklas ng siyentipiko. Hinihikayat nila ang kanilang mga internasyonal na kasamahan na gawin ang parehong, na nagsusulong ng mapayapang paggalugad ng kalawakan.

Nang tanungin tungkol sa kanyang paboritong pelikula o palabas sa TV tungkol sa space o space exploration, binanggit ni Eric Ianson ang ilang paborito, kabilang ang "Apollo 13," "The Martian," at "The Empire Strikes Back." Gayunpaman, sa huli ay pinili niya ang "The Right Stuff" bilang kanyang top pick. Inilalarawan ng pelikula ang kuwento ng orihinal na Mercury Seven na mga astronaut at kinukuha ang imahinasyon at mga hamon ng paglalakbay sa kalawakan noong panahong ito ay lumilipat mula sa science fiction patungo sa realidad.

Ang Wilder Penfield Lecture ni Eric Ianson ay naka-iskedyul para sa ika-13 ng Nobyembre sa ika-4 ng hapon sa The Neuro's Jeanne Timmins Amphitheatre.

Kahulugan:

NASA – National Aeronautics and Space Administration, sibilyan na ahensya ng kalawakan ng Estados Unidos na responsable para sa paggalugad at pananaliksik sa kalawakan ng bansa.

Mars Exploration Program – Isang programa ng NASA na nakatuon sa paggalugad ng Mars, kabilang ang pag-aaral ng klima ng planeta, heolohiya, at potensyal para sa pagsuporta sa buhay.

Radioisotope Power Systems Program – Isang programa ng NASA na bumubuo at nagpapanatili ng paggamit ng mga radioisotope power system, na nagbibigay ng kuryente para sa mga deep space mission gamit ang init na nabuo mula sa pagkabulok ng radioactive isotopes.

Planetary defense – Ang pag-aaral at pagbuo ng mga pamamaraan para protektahan ang Earth mula sa mga potensyal na epekto ng mga asteroid o kometa.

Europa – Isa sa mga buwan ng Jupiter na pinaniniwalaang may subsurface na karagatan ng likidong tubig sa ilalim ng nagyeyelong crust nito.

Mga serbisyo sa komersyal na lunar payload – Isang programa na naglalayong maghatid ng mga misyon sa agham at teknolohiya sa Buwan sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga komersyal na kumpanya.

Perseverance Rover – Isang misyon ng NASA sa Mars na naglalayong tuklasin ang pagiging habitability ng planeta, maghanap ng mga palatandaan ng sinaunang buhay, at mangolekta ng mga sample para sa potensyal na pagbabalik sa Earth.

James Webb Space Telescope – Isang paparating na teleskopyo sa kalawakan na nakatakdang ilunsad sa 2021, na idinisenyo upang maging pinakamalakas na teleskopyo sa kalawakan na nagawa kailanman.

Artemis Program – Isang programa ng NASA na naglalayong mapunta ang “unang babae at ang susunod na lalaki” sa Buwan pagsapit ng 2024.

