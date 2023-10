Ang Nakatagong Kolonyalismo sa Paggalugad sa Kalawakan: Hinahamon ang Diskurso ng Kapayapaan

Ang paggalugad sa kalawakan ay matagal nang nabigyang-katwiran bilang isang mapayapang pagsisikap para sa pagpapabuti ng sangkatauhan, na may retorika na nagbibigay-diin sa mga kasamang benepisyo para sa lahat ng mga bansa. Gayunpaman, itinatago ng salaysay na ito ang pinagbabatayan ng mga kolonyal na kondisyon na patuloy na humuhubog sa paggalugad sa kalawakan. Habang ang konsepto ng inclusivity at ang pangako ng mga teknolohikal na pagsulong ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa mga indibidwal na sumali sa industriya ng kalawakan, sa huli ay pinananatili nila ang mga kapitalistang konstruksyon ng paggalugad sa kalawakan.

Ang isang karaniwang ginagamit na katwiran para sa paggalugad sa kalawakan ay ang pagbuo ng multi-use na teknolohiya at mga spin-off na may praktikal na aplikasyon sa Earth. Ang mga spin-off na ito, tulad ng mga memory foam mattress at teknolohiya sa pag-alis ng landmine, ay ipinagdiriwang ng NASA bilang mga kapaki-pakinabang na resulta ng paggalugad sa kalawakan. Gayunpaman, mahalagang tanungin kung bakit hindi direktang namumuhunan ang mga mapagkukunan sa pagtugon sa mga isyung ito sa halip na maghintay ng mga potensyal na solusyon mula sa paggalugad sa kalawakan.

Upang lubos na maunawaan ang kaugnayan sa pagitan ng paggalugad sa kalawakan at kolonyalidad, kailangan nating kilalanin ang kontekstong pangkasaysayan. Ang pagtatatag ng NASA mismo ay nag-ugat sa layunin ng gobyerno ng US na samantalahin ang espasyo para sa pampulitika, kultura, at materyal na pakinabang. Ang pagsasamantalang ito, na nakatago sa balat ng mapayapang paggalugad, ay umaayon sa lohika ng kolonyalidad. Ang paggalugad ng kalawakan ay palaging tungkol sa pagsasamantala sa espasyo, pagpapatibay ng dynamics ng kapangyarihan at pagkuha ng mapagkukunan.

Ang isang memo mula sa 1950s ay higit pang naglalarawan sa mindset na ito, na binabalangkas na ang pagsasamantala sa espasyo ay nangangailangan ng paggalugad at kontrol. Ang formula na ito, na maaaring tawaging Killian formula, ay nagha-highlight sa mga pangunahing elemento ng kolonyalidad sa pamamagitan ng pagbawas sa kalikasan at sangkatauhan sa mga mapagkukunan at mapagsamantala. Ang pormula na ito ay humubog sa patakaran sa kalawakan ng US at patuloy na naiimpluwensyahan ang parehong mga estado ng bansa at pribadong kumpanya na kasangkot sa paggalugad sa kalawakan.

Ang mga katwiran para sa paggalugad sa kalawakan ay umunlad sa paglipas ng panahon, ngunit sila ay patuloy na nagsilbi sa mga interes ng isang nation state o kapitalistang sistema. Noong Cold War, ginamit ang paggalugad sa kalawakan bilang isang anyo ng malambot na kapangyarihan upang ipakita ang superyoridad ng teknolohiya at isulong ang higit na kahusayan ng demokrasya at kapitalismo kaysa komunismo. Gayunpaman, ang mga istrukturang ito, na puno ng militarismo at mga gawi sa paggawa sa ilalim ng kapitalismo, ay nagpapanatili ng karahasan at nagpapatibay sa paniwala ng modernidad bilang isang paradigm ng digmaan.

Ang paniwala ng "kapayapaan" sa loob ng diskurso ng paggalugad sa kalawakan ay mapanlinlang dahil ito ay nakaayon sa normalized na karahasan ng modernidad. Ang normalized na karahasan ay may iba't ibang anyo, mula sa racialized na karahasan ng mga aktor ng estado hanggang sa hindi makataong mga gawi sa paggawa at historikal na rebisyunismo. Ang konsepto ng kapayapaan ay nabigong kilalanin ang likas na karahasan ng kasalukuyang sistema ng mundo.

Habang ang paggalugad sa kalawakan ay may potensyal para sa siyentipikong pagsulong at makabagong teknolohiya, mahalagang tanungin ang pinagbabatayan na dinamika ng kapangyarihan at ang mga kahihinatnan ng patuloy na kalagayang kolonyal. Ang pagkilala sa nakatagong kolonyalismo sa retorika at mga gawi ng paggalugad sa kalawakan ay napakahalaga para sa paglikha ng mas pantay at makatarungang kinabukasan sa paggalugad sa kalawakan.

