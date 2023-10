Ang Papel ng Hangin sa Pagtunaw ng Mga Ice Sheet sa Greenland at Antarctica

Natuklasan ng mga mananaliksik sa Unibersidad ng California, Irvine at Utrecht University na ang yelo sa ibabaw ng Greenland ay natutunaw sa tumataas na rate sa nakalipas na mga dekada, samantalang ang trend sa Antarctica ay gumagalaw sa kabaligtaran na direksyon. Para sa isang pag-aaral na inilathala sa American Geophysical Union journal Geophysical Research Letters, ang mga siyentipiko ay nakatuon sa papel ng Foehn at katabatic winds, downslope gusts na nagdadala ng mainit, tuyong hangin sa pakikipag-ugnay sa mga glacier. Natuklasan nila na ang pagtunaw ng Greenland ice sheet na may kaugnayan sa mga hanging ito ay tumaas ng higit sa 10% sa nakalipas na 20 taon, habang ang epekto ng hangin sa Antarctic ice sheet ay bumaba ng 32%.

Ang pananaliksik ay nagpakita na ang downslope winds ay responsable para sa isang malaking halaga ng ibabaw na natunaw ng yelo sa parehong mga rehiyon. Ang pagtunaw ng yelo sa ibabaw ay nagdudulot ng runoff at ice shelf hydrofracture, pagtaas ng daloy ng tubig-tabang sa mga karagatan at nag-aambag sa pagtaas ng lebel ng dagat. Gayunpaman, ang mga pag-uugali ng global warming sa Northern at Southern hemispheres ay humantong sa magkakaibang mga resulta sa Greenland at Antarctica.

Sa Greenland, ang pagkatunaw ng ibabaw na dulot ng hangin ay pinalala ng pag-init ng isla, at ang sikat ng araw lamang ay sapat na upang matunaw ang yelo. Ang kumbinasyon ng 10% na paglago sa wind-driven melt at mas maiinit na temperatura ng hangin sa ibabaw ay nagresulta sa isang 34% na pagtaas sa kabuuang pagtunaw ng yelo sa ibabaw. Iniuugnay ng mga may-akda ang kinalabasan na ito, sa bahagi, sa impluwensya ng global warming sa North Atlantic Oscillation, na nagdala ng mainit na hangin sa Greenland at iba pang mga lugar sa Arctic.

Sa kabaligtaran, ang kabuuang pagkatunaw ng ibabaw ng Antarctic ay nabawasan ng humigit-kumulang 15% mula noong 2000. Gayunpaman, ang pagbawas ay higit sa lahat dahil sa isang 32% na pagbaba sa downslope wind-generated melt sa Antarctic Peninsula, kung saan ang dalawang bulnerable na istante ng yelo ay bumagsak na. Ang patuloy na pagbawi ng Antarctic stratospheric ozone hole, na natuklasan noong 1980s, ay pansamantalang nakakatulong upang ma-insulate ang ibabaw mula sa karagdagang pagkatunaw.

Binibigyang-diin ng mga mananaliksik ang kahalagahan ng pagsubaybay at pagmomodelo ng pagtunaw ng yelo sa parehong Greenland at Antarctica, pati na rin ang pag-aaral ng ugnayan sa pagitan ng hangin at yelo sa konteksto ng pagbabago ng klima. Umaasa sila na ang pananaliksik na ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng mga modelo ng sistema ng Earth na ginagamit sa agham ng klima.

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa ng mga mananaliksik mula sa Unibersidad ng California, Irvine at Utrecht University, na may suportang pinansyal mula sa US Department of Energy, National Science Foundation, at Netherlands Organization for Scientific Research.

Mga Pinagmulan: Unibersidad ng California, Irvine at Utrecht University