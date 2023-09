Ang Facebook Foodie Group ay Nag-organisa ng Massive Bagel Order mula sa Montreal Bakery

By

Isang Facebook foodie group na tinatawag na Lower Mainland Eats kamakailan ay nag-organisa ng napakalaking bagel order mula sa sikat na St-Viateur shop sa Montreal. Kasama sa order ang halos 5,000 bagel, na ginagawa itong pinakamalaking indibidwal na order sa 66-taong kasaysayan ng panaderya.

Nagsimula ang lahat sa isang simpleng post sa Facebook group, na nagtatanong kung may interesadong mag-order ng goodies mula sa St-Viateur. Ang tugon ay napakalaki, na may daan-daang miyembro na nagpapahayag ng kanilang interes. Nakipag-ugnayan ang mga administrador ng grupo sa panaderya at humigit-kumulang 30 boluntaryo mula sa iba't ibang propesyon ang nag-alok ng kanilang mga kasanayan upang maisakatuparan ang kaganapan.

Si Courtney Blair, na namamahala sa logistik, sa simula ay inaasahan na humigit-kumulang 20 katao ang sasali sa order. Gayunpaman, mabilis na lumaki ang bilang sa loob ng mga araw. Ang general manager ng St-Viateur, si Nicolo Piazza, ay nagulat at nasasabik tungkol sa malaking order mula sa West Coast.

Upang gawing accessible ang mga bagel sa mga mahilig sa bagel sa British Columbia, naniningil lamang ang St-Viateur ng ilang dolyar na mas mataas kaysa sa kanilang mga regular na presyo. Sinabi ni Piazza na ang grupo ay hindi motibasyon ng tubo o katanyagan ngunit nais lamang na suportahan ang kanilang mga miyembro.

Ang mga bagel ay tumagal ng humigit-kumulang 12 hanggang 14 na oras upang ihurno, pinalamig, at nakabalot sa maraming lokasyon ng St-Viateur. Kapag handa na, dinala ng mga Purolator truck ang 4,860 bagel sa Vancouver International Airport. Mula doon, inimbak ng mga boluntaryo ang mga ito sa kanilang mga tahanan at negosyo bago sila ihatid sa mga pickup point sa iba't ibang lokasyon.

Sa pangkalahatan, pinagsama ng inisyatiba ang komunidad at isang magaan na paraan upang suportahan ang mga lokal na negosyo. Ang kapangyarihan ng social media at mga dedikadong boluntaryo ay nagpakita ng epekto na maaaring magkaroon ng mga tao sa pagsuporta sa maliliit na negosyo at pagpapalaganap ng kagalakan sa pamamagitan ng pagkain.

