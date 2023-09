Ang Prehistoric Predator: Isang Ammonite na Natagpuan sa Loob ng Fossilized na Isda

Ang mga siyentipiko ay nakagawa ng isang pambihirang pagtuklas habang sinusuri ang isang mahusay na napreserbang ammonite at isang fossilized na isda na natagpuang kasama nito. Ang nakakagulat na natuklasan ay nagsiwalat na ang isda ay aktwal na nilamon ang malaking ammonite, isang pangyayari na hindi pa naobserbahan noon. Ang ammonite, isang uri ng cephalopod na nawala milyun-milyong taon na ang nakalilipas, ay maaaring naging sanhi ng pagkalunod o pagharang ng isda sa digestive tract nito, na nagreresulta sa nakamamatay na kahihinatnan para sa mandaragit.

Ang fossil, na natuklasan sa Germany noong 1977, ay nasa koleksyon ng State Museum of Natural History Stuttgart. Dalawang mananaliksik mula sa museo, sina Samuel Cooper at Erin Maxwell, kamakailan ay naglathala ng isang papel sa Geological Magazine na naglalarawan sa isda at ammonite na natupok nito. Ang mga species ng isda, Pachycormus macropterus, ay kabilang sa isang patay na grupo ng marine ray-finned fish na tinatawag na pachycormids. Ang mga isdang ito ay maaaring mula sa maliliit na sukat hanggang 50 talampakan ang haba. Habang ang diyeta ng mga pachycormid ay hindi lubos na nauunawaan, ang mga mananaliksik ay nakahanap ng katibayan na pangunahing pinupuntirya nila ang malambot na katawan na mga cephalopod at mas maliliit na isda.

Ang pagkatuklas ng isda na may ammonite sa loob ay makabuluhan dahil nagbibigay ito ng pananaw sa gawi sa pagpapakain at diyeta ng mga pachycormid. Itinatag nito na ang isda ay paminsan-minsan ay kumakain ng mga non-shelly na cephalopod, na sumasalungat sa mga naunang pagpapalagay tungkol sa kanilang diyeta. Ayon kay Adiel Klompmaker, isang tagapangasiwa ng paleontology sa University of Alabama Museums, ang paghahanap na ito ay kapansin-pansin at nakakatulong sa muling pagtatayo ng mga sinaunang web ng pagkain nang mas tumpak.

Ang pagpoposisyon ng ammonite sa loob ng katawan ng isda at ang kawalan ng ilang mga buto na magmumungkahi ng pagkabulok ay lubos na sumusuporta sa teorya na nilamon ng isda ang ammonite habang nabubuhay. Bagama't may naunang katibayan ng hindi sinasadyang pagkonsumo ng isda ng maliliit na ammonite larvae, ang bagong pagtuklas na ito ay nagpapahiwatig na ang paglunok ng buong ammonite ay hindi sinasadya.

Ang hindi pangkaraniwang fossilized na paghahanap na ito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga sinaunang marine ecosystem at nagbibigay-liwanag sa mga gawi sa pagpapakain ng mga prehistoric marine predator. Ipinapakita nito ang mga kumplikadong pakikipag-ugnayan at dinamika na umiral sa pagitan ng mga species milyun-milyong taon na ang nakalilipas, at itinutulak ang ating pag-unawa sa prehistoric na buhay nang higit pa.

