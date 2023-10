Ang OSIRIS-REx Mission ng NASA ay Nakahanap ng Katibayan ng Tubig at Carbon sa Asteroid Bennu

By

Ang misyon ng OSIRIS-REx na pinangunahan ng Unibersidad ng Arizona ng NASA ay nagsiwalat ng mga paunang natuklasan mula sa 4.5-bilyong taong gulang na sample ng asteroid na Bennu na nakolekta sa kalawakan at dinala pabalik sa Earth. Ang pagsusuri ay nagpapakita ng pagkakaroon ng tubig at mataas na carbon na nilalaman, na potensyal na nagpapahiwatig ng mga bloke ng pagbuo ng buhay sa Earth.

Sa panahon ng isang paunang pagtatasa, natuklasan ng mga mananaliksik ang malalaking halaga ng materyal na mayaman sa carbon at mga mineral na luad na nagdadala ng tubig sa sample. Ang mga natuklasang ito ay nag-aalok ng mga insight sa pinagmulan ng ating solar system at ang posibilidad ng pagsisimula ng buhay. Ang karagdagang pagsusuri ay kinakailangan upang lubos na maunawaan ang likas na katangian ng mga carbon compound na natagpuan.

Ang pagtuklas ng tubig at carbon sa Bennu ay isang promising development para sa hinaharap na pag-aaral ng sample ng asteroid. Ang mga siyentipiko ay gugugol ng mga dekada sa pag-aaral ng mga lihim na hawak sa loob ng mga bato at alikabok, na nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa pagbuo ng ating solar system at ang potensyal na seeding ng buhay sa Earth. Higit pa rito, ang pananaliksik ay ipaalam ang mga estratehiya upang mapagaan ang panganib ng mga banggaan ng asteroid sa ating planeta.

Binibigyang-diin ni NASA Administrator Bill Nelson ang kahalagahan ng sample ng OSIRIS-REx, na nagsasaad na ito ang pinakamalaking sample ng asteroid na mayaman sa carbon na naihatid sa Earth. Ang misyon ay nag-aambag sa ating pag-unawa sa mga asteroid na maaaring magdulot ng banta sa ating planeta at nagbibigay ng isang sulyap sa mga misteryo ng uniberso.

Ang OSIRIS-REx team ay nangolekta ng 60 gramo ng asteroid material, na ngayon ay maingat na sinusuri ng mga siyentipiko. Ang mga maagang pagsusuri gamit ang pag-scan ng electron microscopy, infrared measurements, X-ray diffraction, at chemical element analysis ay nakumpirma ang masaganang presensya ng carbon at tubig sa sample.

Ang pangkat ng agham ng misyon ay patuloy na ilalarawan at susuriin ang mga sample sa susunod na dalawang taon upang matugunan ang mga layunin ng agham ng misyon. Hindi bababa sa 70% ng sample ang pananatilihin para sa karagdagang pananaliksik ng mga siyentipiko sa buong mundo. Ang proyekto ay nagsasangkot ng pakikipagtulungan ng higit sa 200 mga siyentipiko mula sa iba't ibang mga institusyon sa buong mundo.

Ang misyon ng OSIRIS-REx ay hindi lamang nagbibigay ng mahahalagang pang-agham na insight kundi nagpapalakas din ng pakikipagtulungan at paggalugad sa pagitan ng mga bansa. Ipapahiram ang sample ng asteroid sa mga institusyon tulad ng Smithsonian Institution, Space Center Houston, at Alfie Norville Gem & Mineral Museum ng UArizona.

Pinagmulan: NASA