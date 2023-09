Ang Unang Fossil Evidence ay Nagpapakita ng Deep-Sea Floor Colonization ng Sea Urchins 104 Million Years ago

By

Nakagawa ang mga siyentipiko ng isang kamangha-manghang pagtuklas sa malalim na dagat - mga fossilized na sea urchin spine fragment na itinayo noong 104 milyong taon. Noong nakaraan, pinaniniwalaan na ang malalim na dagat ay isang medyo batang ecosystem, ngunit ang paghahanap na ito ay humahamon sa paniwala na iyon.

Ang malalim na dagat ay matagal nang itinuturing na posibleng lugar ng kapanganakan ng mga unang simpleng anyo ng buhay sa Earth. Ang pag-unawa sa kung paano nagbago ang bilang ng mga species na naninirahan sa sahig ng dagat sa paglipas ng panahon ay kritikal, dahil maaaring ipakita nito ang katatagan at kakayahang umangkop ng mga deep-sea ecosystem sa harap ng mga sakuna na kaganapan at malawakang pagkalipol.

Nahukay ng pangkat ng pananaliksik ang unang fossil na ebidensya ng mas matataas na mga invertebrate na kolonisasyon sa malalim na sahig ng dagat sa panahon ng Cretaceous. Sa mahigit 1,400 sample ng sediment mula sa mga borehole sa Pacific, Southern Ocean, at Atlantic, natuklasan nila ang mahigit 40,000 fragment ng sea urchin spines. Ang mga spines na ito, na kinilala sa pamamagitan ng kanilang istraktura at hugis, ay nagpapahiwatig na ang mga sea urchin ay patuloy na naninirahan sa malalim na dagat sa loob ng higit sa 100 milyong taon.

Sa pamamagitan ng pagsusuri sa morpolohiya ng mga spine, naobserbahan ng mga mananaliksik ang isang makabuluhang pagbabago sa pagtatapos ng panahon ng Cretaceous, humigit-kumulang 66 milyong taon na ang nakalilipas. Ito ay kasabay ng isang sakuna na epekto ng meteorite na nagdulot ng malawakang pagkalipol at kaguluhan sa malalim na dagat. Ang post-impact spines ay mas manipis at nagpakita ng mas kaunting pagkakaiba-iba sa hugis, isang phenomenon na kilala bilang "Lilliput Effect." Ang mga organismo na nakaligtas sa malawakang pagkalipol ay kadalasang mas maliit ang laki, malamang dahil sa kakulangan ng mga mapagkukunan ng pagkain.

Ang nangungunang may-akda na si Dr. Frank Wiese mula sa Departamento ng Geobiology ng Unibersidad ng Göttingen ay nagpapaliwanag ng kahalagahan ng mga natuklasan. Ang mga pagbabago sa mga spine ay nagpapahiwatig ng patuloy na ebolusyon at paglitaw ng mga bagong species sa malalim na dagat. Bukod pa rito, napagmasdan ng mga mananaliksik ang isang ugnayan sa pagitan ng biomass ng sea urchin at temperatura ng tubig sa paligid ng 70 milyong taon na ang nakalilipas. Nagbibigay-daan ito sa kanila na mag-isip-isip kung paano maaapektuhan ang malalim na dagat ng global warming na dulot ng tao.

Sa pamamagitan ng pagbibigay-liwanag sa kasaysayan at dinamika ng malalim na dagat, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa misteryosong ecosystem na ito. Ang pag-aaral, na inilathala sa journal na PLOS ONE, ay nagpapalawak ng aming pag-unawa sa malalim na dagat at ang katatagan nito sa mga pagbabago sa kapaligiran.

Pinagmumulan:

– “Natuklasan ng mga Mananaliksik ang Unang Fossil Ebidensya ng Deep-Sea Floor Colonization ng Higher Invertebrates” – PLOS ONE