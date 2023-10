Ang Bagong Katibayan ay Nagmumungkahi ng Mga Tao na Dumating sa Hilagang Amerika nang Mas Maaga kaysa sa Naunang Inakala

By

Ang isang kamakailang pagsusuri ng mga yapak ng tao sa White Sands National Park sa New Mexico ay nagbigay ng bagong katibayan na ang mga tao ay maaaring dumating sa North America nang mas maaga kaysa sa naunang pinaniniwalaan. Ang mga bakas ng paa, na pinaniniwalaan na higit sa 23,000 taong gulang, ay naging isang punto ng kontrobersya dahil sa mga alalahanin tungkol sa katumpakan ng mga paraan ng pakikipag-date.

Gayunpaman, ang isang bagong pag-aaral na inilathala sa journal Science ay nagbigay liwanag sa isyung ito. Ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng mga pagsubok sa pollen na hinaluan ng mga bakas ng paa at iba pang mga elemento na matatagpuan sa loob ng sediment. Sinuportahan ng pagsusuri ang edad ng mga yapak, higit na nagpapatunay na ang mga tao ay talagang naroroon sa North America sa panahon ng rurok ng pinakabagong Panahon ng Yelo.

Ayon sa kaugalian, pinaniniwalaan na ang mga tao ay dumating sa North America sa pagitan ng 13,000 at 16,000 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, hinahamon ng bagong ebidensyang ito ang teoryang iyon. Ang mga bakas ng paa ay nagbibigay ng mga insight sa mga indibidwal na nag-iwan sa kanila. Marami sa mga bakas ng paa ay pag-aari ng mga bata at tinedyer, na nagmumungkahi ng magkakaibang hanay ng mga indibidwal.

Higit pa rito, ang pagkatuklas ng isang milyang haba ng mga riles na pinaniniwalaang pag-aari ng isang babae ay nagsiwalat ng paminsan-minsang pagkakaroon ng mga footprint na kasinglaki ng bata sa tabi niya. Nagmumungkahi ito ng posibleng unit ng pamilya at nagbibigay ng sulyap sa buhay ng mga tao sa panahong iyon.

Ang mga implikasyon ng pananaliksik na ito ay makabuluhan. Iminumungkahi nito na ang mga tao ay naroroon sa North America nang mas maaga kaysa sa naunang naisip, at ito ay nagdaragdag sa aming pag-unawa sa kanilang mga paggalaw at pakikipag-ugnayan sa panahon ng Yelo. Ang pag-aaral ay nagsisilbing paalala na ang ating kaalaman sa kasaysayan ay patuloy na umuunlad habang lumalabas ang mga bagong ebidensya at ang ating mga diskarte para sa pagsusuri ay bumubuti.

Pinagmumulan:

– NewsNation

– Axios