Natuklasan ng mga Astrophysicist ang Mabilis na Rate ng Pagkonsumo ng Supermassive Black Holes

Ang isang groundbreaking na pag-aaral na pinangunahan ng Northwestern University ay hinamon ang mga naunang paniniwala tungkol sa mga gawi sa pagpapakain ng napakalaking black hole. Taliwas sa paniwala na ang mga black hole na ito ay dahan-dahang kumakain ng bagay, ang mga bagong high-definition na 3D simulation ay nagpapakita na ang mga ito ay talagang may mas mabilis na rate ng pagkonsumo.

Ang pag-aaral ay nagpapakita na ang umiikot na mga black hole ay nakakasira ng space-time sa kanilang paligid, na nagiging sanhi ng gas whirlpool na kilala bilang ang accretion disk upang mapunit. Ang prosesong ito ay lumilikha ng panloob at panlabas na mga subdisk, kung saan ang mga itim na butas ay kumukuha muna ng panloob na subdisk. Ang mga labi mula sa panlabas na subdisk ay dumadaloy sa loob, pinupunan ang walang laman na iniwan ng natupok na panloob na singsing, na nagsisimula ng isa pang cycle ng pagkonsumo. Ang bagong pananaliksik na ito ay nagpapahiwatig na ang proseso ng pagkain at muling pagpuno ay nangyayari nang napakabilis, na tumatagal lamang ng ilang buwan.

Ang mabilis na pag-ikot ng pagkonsumo ng napakalaking itim na butas ay maaaring ipaliwanag ang maling pag-uugali ng ilang mga bagay sa kalangitan sa gabi, tulad ng mga quasar. Ang mga Quasar ay kilala sa biglang pagsiklab at pagkatapos ay nawawala nang walang paliwanag. Iminumungkahi ng pag-aaral na ang matinding pagkakaiba-iba sa liwanag na naobserbahan sa mga bagay na ito ay maaaring resulta ng pagkasira at muling pagdadagdag ng mga panloob na rehiyon ng accretion disk.

Nahirapan ang mga nakaraang teorya tungkol sa mga accretion disk na ipaliwanag ang kanilang pasulput-sulpot na liwanag at biglaang pagdidilim. Ang pagpapalagay na ang gas at mga particle ay nag-o-orbit ng mga black hole sa parehong eroplano at direksyon tulad ng pag-ikot ng black hole ay nagpasimple sa kanilang pag-uugali. Gayunpaman, ang mga bagong simulation ay nagpapakita na ang rehiyon sa paligid ng mga black hole ay lubos na magulo at magulong.

Isinasaalang-alang ng mga simulation ang gas dynamics, magnetism, at pangkalahatang relativity at itinampok ang mga epekto ng frame-drag. Ang mga umiikot na itim na butas ay hinihila ang espasyo sa paligid ng mga ito, na nagiging sanhi ng gas mula sa iba't ibang bahagi ng disk na bumangga at hinihimok palapit sa black hole. Ang banggaan na ito ay lumilikha ng maliwanag na shocks na nagtutulak ng materyal patungo sa black hole.

Habang ang pag-warping ng accretion disk ay nagiging mas malinaw, ang pinakaloob na rehiyon ay nagsisimulang humiwalay mula sa natitirang bahagi ng disk at umaalog nang nakapag-iisa. Ito ay humahantong sa pagkapunit at paghahati ng panloob at panlabas na mga subdisk, na nag-uudyok sa siklab ng pagkain. Ang materyal mula sa panlabas na disk ay dumadaloy papunta sa panloob na disk, na nagtutulak dito palapit sa itim na butas para sa pagkonsumo. Ang puwersa ng gravitational ng black hole ay umaakit ng gas mula sa panlabas na seksyon upang lagyang muli ang dating walang laman na panloob na bahagi.

Ang bagong pag-unawa sa mabilis na rate ng pagkonsumo ng napakalaking itim na butas ay maaaring magbigay ng mga insight sa misteryosong kababalaghan ng pagbabago ng hitsura ng mga quasar. Ang mga quasar na ito ay lumipat sa pagitan ng maliwanag at madilim na estado sa medyo maikling tagal ng panahon. Ang mga klasikal na teorya ay nagpupumilit na ipaliwanag ang mabilis na pagkawala at muling pagpuno ng ningning na naobserbahan sa mga bagay na ito.

Ang pag-aaral na isinagawa ng Northwestern University ay nagbibigay liwanag sa kumplikadong dinamika ng napakalaking black hole at ang kanilang mga accretion disk, na hinahamon ang mga nakaraang pagpapalagay at nagbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga pinaka-matinding bagay sa uniberso.

Pinagmumulan:

– Pag-aaral sa Northwestern University