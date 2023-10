Ang Kontrobersyal na Pag-apruba ng FDA sa Antipsychotic na Gamot ay Nagpapataas ng Alalahanin

Nagdulot ng kontrobersiya ang isang kamakailang desisyon ng US Food and Drug Administration (FDA) na mabilis na subaybayan ang pag-apruba ng antipsychotic na gamot na brexpiprazole (Rexulti) para sa mga matatandang pasyente ng dementia. Sa kabila ng kaunting mga klinikal na benepisyo at mas mataas na panganib ng kamatayan na nauugnay sa gamot, ang mga alalahanin ay itinaas tungkol sa mga pamantayan sa pag-apruba ng FDA at ang impluwensya ng mga komersyal na interes sa mga pangkat ng adbokasiya ng pasyente.

Ang pagsisiyasat sa balanse ng harm-benefit ng Rexulti ay naglalabas ng mga seryosong tanong. Ang gamot ay hindi nagpakita ng isang makabuluhang therapeutic effect sa panahon ng pagsubok at natagpuang nauugnay sa isang mas mataas na panganib sa pagkamatay. Gayunpaman, ang Rexulti ay naging unang antipsychotic na inaprubahan ng FDA upang gamutin ang pagkabalisa sa mga matatandang pasyente na may demensya.

Ang isa sa mga pangunahing alalahanin na nakapalibot sa desisyong ito ay ang benepisyong pinansyal na maaaring idulot nito sa mga kumpanya ng gamot. Sa halagang humigit-kumulang $1,400 bawat buwan, ang mga gumagawa ng Rexulti, sina Otsuka at Lundbeck, ay umaasa ng karagdagang $1 bilyon sa taunang benta. Ang investigative journalist na si Robert Whitaker ay naninindigan na may mga seryosong tanong tungkol sa harm-benefit balance ng gamot na ito sa isang kamakailang papel na inilathala sa The BMJ.

Ang pag-apruba ng Rexulti ay maaari ring baligtarin ang mga taon ng pagsisikap ng US Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) upang bawasan ang off-label na paggamit ng mga antipsychotics sa mga residential care home. Ang gamot ay may dalang “boxed warning,” ang pinakaseryosong uri ng babala ng FDA, hinggil sa mas mataas na panganib ng kamatayan. Ang tatlong pagsubok bago ang pag-apruba ay nagpakita na ang rate ng pagkamatay ay apat na beses na mas mataas sa mga binigay na brexpiprazole kumpara sa mga binigyan ng placebo.

Ang tagapagpananaliksik sa kalusugan ng Public Citizen na si Nina Zeldes ay nagpahayag ng kanyang mga alalahanin tungkol sa pag-apruba, na nagsasaad na "ang maliliit na benepisyo ay hindi mas malaki kaysa sa mga seryosong alalahanin sa kaligtasan." Nabanggit din ni Propesor Lon Schneider sa Unibersidad ng Southern California na ang mga kinalabasan ng mga pagsubok sa brexpiprazole ay katulad ng mga nakaraang pagsubok ng antipsychotics sa mga pasyente ng Alzheimer.

May mga alalahanin na ang kasalukuyang mga pamantayan sa pag-apruba ng FDA ay maaaring mas mababa kaysa sa 20 taon na ang nakararaan. Sinuportahan ng mga pangkat ng adbokasiya ng pasyente, gaya ng Alliance for Aging Research at Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD), ang pag-apruba ng brexpiprazole. Gayunpaman, nararapat na tandaan na ang ilan sa mga pangkat na ito ay tumatanggap ng pagpopondo mula sa mga kumpanya ng parmasyutiko, kabilang ang mga kasangkot sa paggawa ng Rexulti.

Ang desisyon ng FDA ay nagtaas ng mga tanong tungkol sa impluwensya ng mga komersyal na interes sa mga pag-apruba ng gamot at ang pangangailangan para sa isang mas matatag na proseso ng pagsusuri. Ang patuloy na pagsisikap ng CMS na bawasan ang hindi kinakailangang antipsychotic na pagrereseta sa mga nursing home ay maaaring salungat sa mga pagsusumikap sa marketing na malamang na sumunod sa pag-apruba ng brexpiprazole.

Pinagmulan: Ang BMJ