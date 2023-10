Ang New Horizons Mission ng NASA na Magpatuloy sa Koleksyon ng Data ng Heliophysics

Inanunsyo ng NASA na ang New Horizons mission ay magpapatuloy nang higit pa sa orihinal nitong plano, na may pagtuon sa pagkolekta ng natatanging data ng heliophysics simula sa 2025. Ang pinahabang misyon na ito ay magbibigay-daan sa spacecraft na lumabas sa Kuiper Belt, kung saan ginalugad nito ang mga panlabas na abot ng solar system mula nang ilunsad ito noong 2006.

Ang desisyon na i-extend ang New Horizons mission ay hinimok ng natatanging posisyon ng spacecraft sa ating solar system at ang mga pagkakataong ibinibigay nito para sa mahalagang pananaliksik sa heliophysics. Ang misyon ay pangunahing popondohan ng Planetary Science Division ng NASA at magkakasamang pamamahalaan ng Heliophysics at Planetary Science Division ng NASA.

Bagama't kasalukuyang hindi alam ng komunidad ng agham ang anumang naaabot na mga bagay na Kuiper Belt, pinapayagan ng bagong plano ang posibilidad ng malapit na paglipad sa hinaharap kung sakaling matukoy ang isa. Bukod pa rito, ang pinalawig na misyon ay makakatulong na mapanatili ang gasolina at mabawasan ang pagiging kumplikado ng pagpapatakbo habang ang isang paghahanap ay isinasagawa para sa isang nakakahimok na kandidato sa paglipad.

Ang New Horizons spacecraft, na idinisenyo, ginawa, at pinatatakbo ng Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, ay may mahalagang papel sa ating pag-unawa sa panlabas na solar system. Nagsagawa ito ng flyby ng Pluto noong 2015 at kalaunan ay binisita ang Kuiper Belt object na Arrokoth. Ang Southwest Research Institute ay responsable para sa pagdidirekta sa misyon at pamumuno sa pangkat ng agham.

Ang pagpapatuloy ng New Horizons mission ay magbibigay ng mahalagang data para sa heliophysics research at higit pang isulong ang ating kaalaman sa solar system. Ito ay nagpapakita ng pangako ng NASA sa paggalugad at pagtuklas sa parehong siyentipikong komunidad at sa pangkalahatang publiko.

Pinagmumulan:

– NASA