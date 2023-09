Inilunsad ng SpaceX ang 22 Satellites habang Iminumungkahi ng FAA ang Bagong Panuntunan upang Bawasan ang Space Debris

Matagumpay na nailunsad ng SpaceX ang 22 satellite para sa Starlink na "constellation" nito sa low-Earth orbit. Ang mga satellite ay ipinadala sa kalawakan ng isang Falcon 9 rocket mula sa Cape Canaveral Space Force Station sa Florida. Ang unang yugto ng booster ng rocket ay matagumpay na nakarating sa isang barge sa karagatan. Ang misyon na ito ay minarkahan ang ika-17 na paglipad para sa unang yugto ng booster, na dati nang naglunsad ng iba't ibang mga payload kabilang ang mga misyon ng GPS at Starlink.

Di-nagtagal pagkatapos ng paglulunsad na ito, ang Federal Aviation Administration (FAA) ay nag-anunsyo ng isang iminungkahing panuntunan na naglalayong limitahan ang paglaki ng mga orbital debris mula sa komersyal na mga flight sa espasyo. Ang layunin ng FAA ay bawasan ang panganib ng mga banggaan sa spacecraft at mga satellite at itaguyod ang isang napapanatiling kapaligiran sa espasyo. Ang mga orbital debris ay nagdudulot ng banta sa paglipad ng tao sa kalawakan at mga serbisyo ng satellite gaya ng komunikasyon at pagsubaybay sa panahon.

Ang iminungkahing panuntunan ay mangangailangan ng mga kumpanya tulad ng SpaceX na itapon ang mga itaas na yugto ng kanilang mga rocket sa isa sa limang paraan. Kakailanganin nilang magsagawa ng kinokontrol na pagpasok, ilipat ang itaas na yugto sa isang hindi gaanong masikip na imbakan o orbit ng sementeryo, ipadala ito sa isang Earth-escape orbit, alisin ang mga labi sa loob ng limang taon sa pamamagitan ng aktibong pag-alis ng mga labi, o magsagawa ng hindi nakokontrol na pagtatapon ng atmospera. Ang FAA ay naglalayon na pagaanin ang panganib sa mga tao sa lupa at sa paglipad sa pamamagitan ng paglilimita sa hindi makontrol na muling pagpasok ng mga nasa itaas na yugto.

Ang iminungkahing tuntunin ng FAA ay umaayon sa sariling orbital debris mitigation ng gobyerno ng US para sa mga misyon nito sa kalawakan. Malapit na itong mai-publish sa pederal na rehistro, na magsisimula ng 90-araw na panahon ng pampublikong komento. Noong Hulyo, mayroong higit sa 23,000 orbital na mga bagay na mas malaki sa halos apat na pulgada. Ang pangangailangan para sa responsableng paghawak ng mga labi sa kalawakan ay na-highlight ng mga insidente tulad ng pagkatuklas ng mga labi ng SpaceX sa Snowy Mountains at isang uncrewed na pagsabog ng rocket noong Abril na nagresulta sa pagbagsak ng mga labi malapit sa isang maliit na lungsod.

