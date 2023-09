Ang Diet na "Isang Pagkain sa Isang Araw": Mga Benepisyo, Mga Panganib, at Mga Pagsasaalang-alang

Kilala ang mga celebrity na nag-eendorso ng iba't ibang trend ng diet, at isa sa mga pinakabagong uso na sumikat ay ang "one meal a day" diet, na kilala rin bilang OMAD. Ang mga kilalang tao tulad nina Bruce Springsteen at Chris Martin mula sa Coldplay ay nagsabing tinutulungan sila ng OMAD na pamahalaan ang kanilang timbang at manatiling fit.

Ang OMAD ay isang matinding bersyon ng mga fasting diet, gaya ng pasulput-sulpot na pag-aayuno at pagkain na pinaghihigpitan sa oras. Ang pangunahing pagkakaiba ay na sa halip na mag-ayuno sa mga partikular na araw o paghigpitan ang pagkain sa isang partikular na window ng oras, ang mga tagasubaybay ng OMAD ay kumokonsumo ng lahat ng kanilang pang-araw-araw na calorie sa isang solong, malaking pagkain.

Dahil sa limitadong pananaliksik sa OMAD mismo, karamihan sa mga claim tungkol sa pagiging epektibo nito ay batay sa anecdotal na ebidensya o mga pagpapalagay na nakuha mula sa mga pag-aaral sa iba pang mga anyo ng pag-aayuno. Bagama't ang ilang katibayan ay nagmumungkahi na ang ilang mga anyo ng paulit-ulit na pag-aayuno at pagkain na pinaghihigpitan sa oras ay maaaring makatulong sa pamamahala ng timbang at mapabuti ang mga metabolic na marker sa kalusugan, ang pananaliksik ay umuusbong pa rin.

Ipinakita ng isang pag-aaral sa mga tao na ang pagkonsumo ng isang pagkain bawat araw ay humantong sa mas malaking pagbawas sa timbang ng katawan at masa ng taba. Gayunpaman, nagresulta rin ito sa pagbawas ng lean mass at bone density, na maaaring humantong sa kapansanan sa paggana ng kalamnan at mas mataas na panganib ng mga bali sa buto kung susundan ng mahabang panahon. Ang mga pag-aaral ng hayop ay nagdulot ng magkasalungat na resulta, na may ilang nagpapahiwatig ng pagtaas ng timbang mula sa pagkonsumo ng isang malaking pagkain.

Ang higit pang komprehensibong pag-aaral na kinasasangkutan ng mas malalaking grupo ng kalahok at magkakaibang populasyon ay kinakailangan upang mas maunawaan ang mga epekto ng OMAD. Kailangan ding imbestigahan ng mga mananaliksik ang pangmatagalang epekto ng OMAD at isaalang-alang ang iba't ibang timing ng pagkain at nutritional compositions.

Bagama't ang diskarte sa isang pagkain sa isang araw ay maaaring mukhang kaakit-akit para sa pamamahala ng timbang, maaaring maging mahirap na matugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa nutrisyon, kabilang ang enerhiya, protina, hibla, at mahahalagang bitamina at mineral, na may isang pagkain lamang. Ang hindi sapat na nutrient intake ay maaaring humantong sa pagkawala ng kalamnan, paninigas ng dumi, at mahinang kalusugan ng bituka. Ang espesyal na atensyon ay dapat ibigay sa pagkonsumo ng sapat na protina, gulay, mani, buto, prutas, buong butil, at pagawaan ng gatas o angkop na mga alternatibo upang matugunan ang mga pangangailangan sa nutrisyon.

Mahalagang tandaan na hindi inirerekomenda ang OMAD para sa mga bata, mga indibidwal na buntis, nagpaplanong magbuntis, nagpapasuso, o nasa panganib na magkaroon ng eating disorder. Higit pa rito, dapat isaalang-alang ang pagpapanatili ng diyeta at potensyal na pinsala sa pangmatagalan para sa pangkalahatang populasyon, lalo na't ang mga kilalang tao na nag-eendorso sa mga diyeta na ito ay may access sa mga nutrisyunista, mga de-kalidad na diyeta, at mga suplemento.

Sa konklusyon, habang ang OMAD diet ay nakakuha ng pansin, mayroong isang kakulangan ng siyentipikong ebidensya tungkol sa kaligtasan at pagiging epektibo nito. Inirerekomenda ang pagkonsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan o rehistradong dietitian bago simulan ang anumang matinding diyeta.

