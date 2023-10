Paggalugad sa Tungkulin ng Mga Tagapamagitan ng Innovation sa Paghubog ng Kinabukasan ng Biology ng Engineering na Pinagana ng AI

Ang mga mananaliksik mula sa Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) sa AMBS ay nagsagawa kamakailan ng isang pag-aaral na pinamagatang "Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology," na sumusuri sa mahalagang papel ng mga innovation intermediary sa pag-impluwensya sa mga makabagong ecosystem.

Nakatuon ang pag-aaral sa umuusbong na larangan ng AI-enabled engineering biology (AI-EB) at ang mga implikasyon nito sa digital age. Ang pagsasanib na ito ng mga teknolohiya ay naglalabas hindi lamang ng mga pang-agham na tanong kundi pati na rin sa etikal, panlipunan, at pang-ekonomiyang mga alalahanin. Upang matugunan ang mga kumplikadong isyung ito, ang mga mananaliksik ay nakipag-ugnayan sa iba't ibang stakeholder na malalim na kasangkot sa larangan ng innovation ng AI-EB.

Sa ubod ng pag-aaral na ito ay ang pagtatanong kung paano isinasaalang-alang ng mga innovation intermediary, mga pangunahing manlalaro sa innovation ecosystem, ang mga layunin sa lipunan at kapaligiran kasama ng mga layuning pang-ekonomiya. Bagama't hinihikayat ng responsableng mga alituntunin sa pagbabago ang balanseng ito, ang mga natuklasan ay nagpapakita na ang mga tagapamagitan ng pagbabago sa larangan ng engineering biology ay may posibilidad na unahin ang mga tradisyonal na pamamaraan ng scale-up at komersyalisasyon.

Ang pananaliksik ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa pagbuo ng mga innovation intermediary at pamamahala ng pananaliksik sa loob ng AI-EB domain. Ipinapangatuwiran ng mga may-akda na ang isang holistic na diskarte na isinasaalang-alang ang parehong panlipunan at pangkapaligiran na implikasyon ng AI-EB, bilang karagdagan sa komersyalisasyon, ay napakahalaga upang ganap na magamit ang potensyal ng umuusbong na teknolohiyang ito.

Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay-liwanag sa kahalagahan ng mga innovation intermediary sa paghubog sa hinaharap ng AI-enabled engineering biology. Itinatampok nito ang pangangailangan para sa isang matapat na diskarte na nagbabalanse sa mga pagsasaalang-alang sa ekonomiya, panlipunan, at pangkapaligiran upang mapakinabangan ang mga benepisyo ng teknolohiyang ito sa pagbabago.

Pinagmulan: Claire Holland et al, Innovation intermediaries sa convergence ng mga digital na teknolohiya, sustainability, at governance: Isang case study ng AI-enabled engineering biology, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (University of Manchester)