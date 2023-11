Ang EMIT Instrument ng Nasa ay Kinikilala ang Higit sa 750 Mga Pinagmumulan ng Greenhouse Gas Emissions

Ang mga greenhouse gas emissions ay patuloy na tumataas, na walang mga palatandaan ng pagbagal, ayon sa World Meteorological Organization (WMO). Upang subaybayan at sukatin ang mga tumataas na konsentrasyon ng mga gas mula sa kalawakan, muling ginamit ng Nasa ang imaging spectrometer nito, ang Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), bilang isang greenhouse gas detector.

Orihinal na inilunsad noong Hulyo 2022 upang imapa ang mga mineral sa mga tuyong rehiyon, ipinakita ng EMIT ang kakayahang tumukoy ng mga emisyon ng methane mula sa kalawakan. Sa loob lamang ng tatlong buwan ng paglunsad nito, natukoy ng imaging spectrometer ang mahigit 50 methane “super-emitters” sa Central Asia, Middle East, at Southwestern United States. Ang mga super-emitter na ito ay karaniwang matatagpuan sa mga industriya tulad ng fossil fuels, waste management, at agrikultura.

Ang isang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Science Advances ay nagpapakita na mula noong Agosto 2022, ang EMIT ay natukoy ang higit sa 750 mga mapagkukunan ng emisyon, kabilang ang mga mas maliliit na matatagpuan sa mga malalayong lugar. Ang nangungunang may-akda na si Andrew Thorpe ay nagpahayag ng pagkagulat sa mga kakayahan ng EMIT, na nagsasaad na ang instrumento ay lumampas sa mga paunang inaasahan.

Ang data na nakolekta ng EMIT ay mahalaga para sa pagtukoy at pagtugon sa mga pinagmumulan ng mga emisyon ng methane, tulad ng mga landfill, mga lugar ng agrikultura, at mga pasilidad ng langis at gas. Binibigyang-diin ng Nasa na ang pagsubaybay sa mga emisyon ng methane na dulot ng tao ay napakahalaga para sa pagpapagaan ng pagbabago ng klima, dahil ang methane ay may mas malaking potensyal na makapigil sa init kaysa sa carbon dioxide.

Batay sa unang 30 araw nito ng greenhouse gas detection, napatunayan ng EMIT ang pagiging epektibo nito sa pagtukoy ng hanggang 85% ng mga methane plume na karaniwang nakikita sa panahon ng mga airborne campaign. Gumagana mula sa International Space Station sa taas na humigit-kumulang 250 milya (400 kilometro), ang EMIT ay sumasaklaw sa malalawak na lugar ng Earth, partikular na ang mga tuyong rehiyon sa pagitan ng 51.6 degrees hilaga at timog latitude.

Noong Setyembre 2022, naka-detect pa ang EMIT ng isang kumpol ng mga pinagmumulan ng emissions sa isang bihirang pinag-aralan na rehiyon ng southern Uzbekistan, na nagha-highlight sa kakayahan nitong mag-alis ng mga emisyon sa mga lugar na hindi pa na-explore noon. Tinukoy ng instrumento ang 12 methane plume sa rehiyong ito, na humigit-kumulang 49,734 pounds (22,559 kilo) kada oras.

Sa pamamagitan ng muling paggamit ng teknolohiya tulad ng EMIT, umaasa ang mga siyentipiko at mananaliksik na matugunan ang tumataas na antas ng mga greenhouse gas sa ating kapaligiran, na nagpapagaan sa mga potensyal na sakuna na epekto ng pagbabago ng klima.

