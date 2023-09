Ang mga Eksperimento sa Fossilized Insects ay Nagpapaliwanag sa Mga Tunay na Kulay

Ang isang pangkat ng mga mananaliksik mula sa Nanjing University, Chinese Academy of Sciences, at University College Cork ay bumuo ng isang pamamaraan na maaaring magbigay-daan para sa pagtatantya ng kulay sa ilang mga fossilized na insekto. Ipinakita ng mga nakaraang pag-aaral na mahirap matukoy ang tunay na kulay ng mga fossilized na insekto, hindi kasama ang mga napreserba sa amber. Ang mga fossil na ito ay karaniwang monochromatic at nagtatampok ng mga natatanging pattern sa mga kulay ng gray. Sa kanilang kamakailang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the Royal Society B, inilalarawan ng koponan ang kanilang diskarte at mga natuklasan.

Upang matantya ang mga pattern ng kulay, inihambing ng mga mananaliksik ang mga modernong insekto na katulad ng hitsura sa mga fossilized na sample na dati nilang nakuha. Ang mga modernong insekto na ito ay binalot ng aluminum foil at isinailalim sa simulate fossilization sa pamamagitan ng pagbe-bake sa temperaturang mula 200° hanggang 500° C. Pagkatapos ay sinuri ng team ang mga sample gamit ang scanning electron microscope at inihambing ang mga ito sa mga fossilized na sample.

Ang kanilang mga natuklasan ay nagsiwalat na ang mas madidilim na mga patch sa mga inihurnong sample ay tumutugma sa mga lugar ng exoskeleton na mayaman sa melanin, isang madilim na pigment. Ang mga darker spot na ito ay mas lumalaban sa init, na nagmumungkahi na mas lumalaban din sila sa pagkasira. Ipinahihiwatig nito na ang mas madidilim na lugar sa mga fossilized na insekto ay malamang na kumakatawan sa mga bahagi ng mga sinaunang nilalang na mayroon ding mas mataas na melanin na nilalaman. Samakatuwid, ang mga mas madidilim na lugar na ito ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig sa pagtantya ng pangkulay ng mga fossil.

Napansin din ng koponan na ang pag-init ng mga insekto ay nagdulot ng intermediary phase kung saan sila ay naging ganap na itim bago lumipat sa iba't ibang mga pattern. Iminumungkahi nito na ang mga eksperimento na tulad nila ay maaaring mapadali ang bagong pananaliksik sa pagtantya ng kulay ng mga fossilized na insekto.

Sa konklusyon, ang pag-aaral na ito ay nagpapakita ng isang bagong pamamaraan para sa pagtantya ng mga pattern ng kulay sa mga fossilized na insekto. Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga modernong insekto na sumailalim sa simulate fossilization na may fossilized sample, natukoy ng mga mananaliksik ang mas madidilim na lugar na malamang na tumutugma sa mga bahagi ng sinaunang nilalang na may mas mataas na nilalaman ng melanin. Ang pamamaraan na ito ay nagbubukas ng mga bagong paraan para sa pag-aaral ng kulay sa mga fossilized na insekto.

Source: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI: 10.1098/rspb.2023.1333