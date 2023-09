Natuklasan ng James Webb Space Telescope ang Carbon-Based Molecules sa Pinaghihinalaang Ocean World

Ang James Webb Space Telescope (JWST) ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas sa pamamagitan ng paghahanap ng ebidensya ng carbon-based na mga molekula sa atmospera ng isang exoplanet na kilala bilang K2-18 b. Ang exoplanet na ito, na matatagpuan 120 light-years ang layo mula sa ating solar system, ay itinuturing na isang potensyal na karagatan o "Hycean" na mundo, na ginagawa itong isang mapanukso na target para sa mga astronomo sa paghahanap ng extraterrestrial na buhay. Ang planeta ay may radius sa pagitan ng dalawa at tatlong beses na mas malaki kaysa sa Earth at naninirahan sa habitable zone ng bituin nito, kung saan maaaring umiral ang likidong tubig.

Ang mga bagong natuklasan mula sa JWST ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng carbon dioxide at methane sa atmospera ng K2-18 b, na nagpapahiwatig ng posibilidad ng isang karagatan ng tubig sa ilalim ng isang mayaman sa hydrogen na kapaligiran. Ang kawalan ng ammonia ay higit pang sumusuporta sa hypothesis ng isang karagatan ng tubig sa planeta. Itinatampok ng mga obserbasyong ito ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang ng magkakaibang mga kapaligirang matitirhan sa paghahanap ng buhay sa kabila ng ating solar system.

Ang K2-18 b ay nabibilang sa kategorya ng "sub-Neptunes," na mga planeta na may sukat sa pagitan ng Earth at Neptune. Ang mga natatanging planeta na ito ay nagbibigay ng misteryo sa mga astronomo, na pinagtatalunan pa rin ang kalikasan ng kanilang mga atmospheres. Ang mga obserbasyon ng JWST sa K2-18 b ay naglalayong iangat ang tabing na nakapalibot sa mga kapaligiran at mga kondisyon sa kapaligiran ng parehong sub-Neptunes at Hycean na mundo.

Bukod sa pagtuklas ng mga molekula ng carbon, ang mga obserbasyon ng JWST ay nagpapahiwatig din ng pagkakaroon ng dimethyl sulfide (DMS) sa kapaligiran ng K2-18 b. Sa Earth, ang DMS ay pangunahing ginawa ng buhay, partikular na ang phytoplankton. Ang pagkumpirma sa pagkakaroon ng DMS sa kapaligiran ng K2-18 b ay maaaring isa pang makabuluhang hakbang patungo sa paghahanap ng mga palatandaan ng potensyal na buhay sa exoplanet.

Gayunpaman, mahalagang mag-ingat sa pag-iisip tungkol sa buhay dayuhan sa K2-18 b. Habang ang pagkakaroon ng likidong tubig at mga molekula ng carbon ay mga promising sign, hindi nila ginagarantiyahan ang pagkakaroon ng buhay o ang kakayahan ng planeta na suportahan ang mga buhay na organismo. Ang laki ng planeta, kasama ang potensyal na pagkulo ng mga karagatan nito, ay maaaring maging sanhi ng hindi ito matirahan.

Ang pagtatasa sa komposisyon ng malalayong exoplanet na mga atmospheres, tulad ng K2-18 b's, ay isang mahirap na gawain dahil sa mahina ng sinasalamin na liwanag kumpara sa liwanag ng parent star. Nalampasan ng mga mananaliksik ang balakid na ito sa pamamagitan ng pagkuha ng transit ng planeta sa buong mukha ng bituin nito at pagsusuri sa liwanag ng bituin na dumaan sa kapaligiran nito. Ang mga kemikal na elemento at compound na naroroon sa atmospera ay nag-iiwan ng natatanging "mga fingerprint" sa liwanag ng bituin, na nagpapakita ng kanilang komposisyon.

Ang pinahabang hanay ng wavelength ng JWST at hindi pa nagagawang sensitivity ay nagbigay-daan para sa pagtuklas ng mga spectral na tampok na ito sa loob lamang ng dalawang transit ng K2-18 b, na nagbibigay ng maihahambing na katumpakan sa walong obserbasyon na isinagawa ng Hubble Space Telescope sa loob ng ilang taon. Ipinapakita nito ang kapangyarihan at kakayahan ng JWST sa pag-decipher sa mga katangian ng atmospera ng mga exoplanet.

Ang mga karagdagang obserbasyon ng K2-18 b ay binalak gamit ang Mid-Infrared Instrument (MIRI) ng JWST upang patunayan ang mga natuklasan at mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga kondisyon sa kapaligiran ng planeta. Ang koponan sa likod ng pananaliksik na ito ay naglalayong sa huli ay makakita ng mga palatandaan ng buhay sa isang matitirahan na exoplanet, na magpapabago sa ating pag-unawa sa pag-iral sa kabila ng Earth.

