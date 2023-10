Unang Katibayan ng Quartz Clouds na Natagpuan sa Exoplanet WASP-17 b

Ang mga mananaliksik na gumagamit ng James Webb Space Telescope ng NASA ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas sa exoplanet WASP-17 b, na matatagpuan 1,300 light-years ang layo mula sa Earth. Nakakita sila ng ebidensya ng mga rock crystal o quartz sa mataas na altitude cloud ng mainit na Jupiter exoplanet na ito. Ito ang unang pagkakataon na ang naturang mineral, na karaniwang matatagpuan sa Earth, ay naobserbahan sa isang exoplanet.

Ang silicates, na mga mineral na mayaman sa silicon at oxygen, ay sagana sa Earth at sa Buwan, gayundin sa iba pang mabatong bagay sa ating solar system. Ang mga silicate na mayaman sa magnesium ay natagpuan sa mga meteorite, asteroid, at maging sa mga atmospheres ng mga exoplanet at brown dwarf. Gayunpaman, ang mala-kristal na SiO2 o kuwarts ay dating kilala na umiiral lamang sa Earth.

“Natuwa kami! Alam namin mula sa mga nakaraang obserbasyon na dapat mayroong mga aerosol—maliliit na particle na bumubuo sa mga ulap o haze—sa kapaligiran ng WASP-17 b, ngunit hindi namin inaasahan na ang mga ito ay gawa sa kuwarts,” sabi ni Dr. David Grant, isang mananaliksik sa Unibersidad ng Bristol at ang unang may-akda ng pag-aaral.

Ang WASP-17 b ay isang malaking exoplanet na may volume na higit sa pitong beses kaysa sa Jupiter. Ang masa nito ay mas mababa sa kalahati ng Jupiter, na ginagawa itong isa sa mga kilalang exoplanet. Ang maikling panahon ng orbital nito na 3.7 Earth-days lang ay ginagawa itong mainam na kandidato para sa transmission spectroscopy, isang pamamaraan na ginagamit upang pag-aralan ang pag-filter at pagkalat ng mga epekto ng atmospera ng isang planeta sa liwanag ng bituin.

Inobserbahan ng James Webb Space Telescope ang WASP-17 system sa loob ng halos 10 oras, na kumukolekta ng higit sa 1,275 na sukat ng liwanag. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa dami ng bawat wavelength na hinarangan ng atmospera ng planeta, natuklasan ng mga mananaliksik ang isang hindi inaasahang "bump" sa 8.6 microns, na nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng quartz sa mga ulap.

Hindi tulad ng mga particle ng mineral na matatagpuan sa mga ulap ng Earth, ang mga kristal na kuwarts sa mga ulap ng WASP-17 b ay hindi natatangay mula sa isang mabatong ibabaw. Talagang nagmula ang mga ito sa loob mismo ng atmospera ng planeta. Ang mga kristal na ito ay humigit-kumulang 10 nanometer sa kabuuan, katulad ng hugis sa hexagonal prisms na karaniwang matatagpuan sa Earth ngunit sa mas maliit na sukat.

Ang matinding init ng WASP-17 b, humigit-kumulang 1,500 degrees Celsius (2,700°F), at ang mababang presyon sa atmospera nito ay nagbibigay-daan sa mga solidong kristal na direktang mabuo mula sa gas, nang hindi dumadaan sa likidong bahagi. Kabaligtaran ito sa Earth, kung saan ang mas mababang temperatura at mas mataas na presyon ay nagpapahintulot sa singaw ng tubig na direktang magbago sa mga kristal na yelo. Ang pagkakaroon ng mga quartz cloud sa exoplanet ay nag-aalok ng mga insight sa iba't ibang materyales at mga kondisyon sa kapaligiran na humuhubog sa planeta.

Ang pag-unawa sa komposisyon ng mga ulap ay mahalaga para sa pag-unawa sa planeta sa kabuuan. Ang WASP-17 b ay naka-lock na may isang hemisphere na patuloy na nakaharap sa host star nito, na nagreresulta sa isang mainit na bahagi ng araw at isang mas malamig na bahagi ng gabi. Ang pagkakaiba ng temperatura sa pagitan ng dalawang panig na ito ay nagtutulak ng malalakas na hangin na nagdadala ng mga kristal na kuwarts mula sa gilid ng gabi, kung saan sila nabubuo, patungo sa mas mainit na bahagi ng araw, kung saan sila ay pinasingaw.

Na-publish ang groundbreaking na pagtuklas na ito sa The Astrophysical Journal Letters noong 2023. Ang karagdagang materyal at mga panayam para sa pag-aaral na ito ay ibinigay nina Laura Betz at Christine Pulliam para sa NASA.

Pinagmumulan:

– The Astrophysical Journal Letters (2023)

– nasa.gov