Nahihigitan ba ng mga Tao ang Mga Robot sa Mga Hamon sa Pagtutulungan? Ipinakikita ng Bagong Pag-aaral ang Kahalagahan ng Pakikipagtulungan

Isang groundbreaking na pag-aaral na isinagawa ng Ph.D. Ang mga mag-aaral mula sa Unibersidad ng Newcastle ay nagbigay-liwanag sa dinamika sa pagitan ng mga tao at mga robot sa mga gawaing nakabatay sa pangkat. Nakatuon ang pag-aaral sa paghahambing ng pagganap ng mga koponan na binubuo ng parehong mga manlalaro ng tao at AI laban sa mga koponan na binubuo lamang ng mga manlalaro ng tao. Nilalayon ng pananaliksik na ito na masuri ang mga kakayahan sa pagtutulungan ng mga tao at mga robot sa isang hamon na nakabatay sa computer na katulad ng sikat na arcade game, si Pong.

Ang mga resulta ng pag-aaral ay nagsiwalat na ang mga pangkat ng tao ay higit na mahusay sa mga koponan na may isang robot na manlalaro. Napagmasdan na ang mga manlalaro ng tao ay nagpakita ng mahusay na intuwisyon, na nagbibigay-daan sa kanila na maunawaan ang mga aksyon ng kanilang kasosyo at gumawa ng mga pagsasaayos upang mapabuti ang pagganap ng koponan. Sa kabaligtaran, ang mga koponan na may robot na manlalaro ay tila kulang sa kompetisyong ito, na itinatampok ang kahalagahan ng intuwisyon ng tao at kakayahang umangkop sa mga setting ng pakikipagtulungan.

Ang partikular na nakakaintriga ay na-explore din ng pag-aaral kung mas mahusay ang performance ng mga team kapag nagtutulungan o nakikipagkumpitensya sa isa't isa. Nakapagtataka, ang mga koponang nagtutulungang naglalaro ay napag-alaman na mas mahusay ang pagganap sa mga koponan na nakikibahagi sa mapagkumpitensyang gameplay. Hinahamon ng paghahanap na ito ang karaniwang paniniwala na ang kumpetisyon ay nagpapahusay sa pagganap at nagha-highlight ng mga makabuluhang benepisyo ng pakikipagtulungan at synergy sa pagkamit ng matagumpay na mga resulta ng koponan.

Ang pananaliksik na isinagawa ng Ph.D. Ang mga mag-aaral na sina Laiton Hedley at Murray Bennett mula sa Newcastle Cognition Lab sa School of Psychological Sciences sa University of Newcastle ay nag-aambag sa larangan ng cognitive psychology. Sa pagtutok sa pag-unawa kung paano gumagana ang utak ng tao, sinisiyasat ng cognitive psychology ang mga proseso tulad ng pag-iisip, pag-alala, at pag-aaral.

Ang groundbreaking na pag-aaral na ito, na inilathala sa journal na Topics in Cognitive Science, ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga kasanayan sa pagtutulungan ng mga tao at mga robot. Sa pamamagitan ng pagbibigay-diin sa kahalagahan ng pakikipagtulungan sa kumpetisyon, hinihikayat ng pananaliksik ang paggalugad ng mga bagong diskarte upang mapahusay ang pagganap ng koponan at i-optimize ang mga pakikipag-ugnayan ng tao-AI.

Murray S. Bennett et al, Pagganap ng Tao sa Competitive at Collaborative na Human–Machine Team, Mga Paksa sa Cognitive Science (2023). DOI: 10.1111/tops.12683

Pinagmulan: Newcastle University