Bagong Artikulo: Ang Paglalakbay ng Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ay Nagsisimula sa isang Flyby

By

Ang Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ng European Space Agency ay nagsisimula sa isang hindi pangkaraniwang paglalakbay sa ating solar system. Sa daan upang pag-aralan ang Jupiter at ang mga nagyeyelong buwan nito, nagsagawa kamakailan ang JUICE ng isang mahalagang maniobra na pumuwesto para sa paparating na Earth-moon flyby, na minarkahan ang kauna-unahang double gravity na tulong sa pagitan ng dalawang celestial na katawan na ito.

Ang maniobra, na kinasasangkutan ng 43 minutong paso, ay kumonsumo ng humigit-kumulang 363 kilo ng gasolina, na nagkakahalaga ng halos 10% ng kabuuang suplay ng gasolina ng JUICE. Ito ang pinakamalaking maniobra na ginawa ng spacecraft hanggang sa kasalukuyan. Ipinaliwanag ni Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer sa ESOC mission control center ng ESA sa Germany, na ang paso na ito ay isang mahalagang sandali para sa JUICE, dahil sa malaking timbang nito na 6,000 kilo. Nangangailangan ito ng malaking puwersa at gasolina upang baguhin ang bilis ng spacecraft ng halos 200 metro bawat segundo.

Ang JUICE, na inilunsad noong Abril 23, 2023, mula sa French Guiana, ay naglalayong pag-aralan ang tatlo sa mga buwan ng Jupiter: Ganymede, Callisto, at Europa. Gayunpaman, para maabot ang destinasyon nito, umaasa ang JUICE sa isang serye ng mga gravity assist. Sa pamamagitan ng madiskarteng pagmamaniobra sa mga panloob na planeta ng ating solar system, ginagamit ng JUICE ang gravitational tides ng mga planeta upang itulak ang sarili patungo sa Jupiter. Ang mapanlikhang pamamaraan na ito ay nagpapaliit sa pagkonsumo ng gasolina, na nag-o-optimize sa pangkalahatang kahusayan ng spacecraft.

Ang kamakailang paso ay ang una sa dalawang maniobra na kinakailangan upang ihanay ang JUICE para sa Earth-moon gravity assist, na naka-iskedyul para sa Agosto 2024. Kinumpirma ni Schwartz na ang paunang paso na ito ay nakamit ang 95% ng kinakailangang pagbabago sa bilis. Kasunod ng pagsusuri sa bagong orbit ng JUICE sa mga darating na linggo, magplano ang ESA ng pangalawang paso upang i-fine-tune ang trajectory ng probe para sa double gravity assist.

FAQ:

Q: Ano ang JUICE?

A: Ang JUICE ay kumakatawan sa Jupiter Icy Moons Explorer. Ito ay isang spacecraft na binuo ng European Space Agency (ESA) upang pag-aralan ang Jupiter at ang tatlo sa mga buwan nito: Ganymede, Callisto, at Europa.

Q: Paano naaabot ng JUICE ang Jupiter?

A: Naabot ng JUICE ang Jupiter sa pamamagitan ng paggamit ng gravity assists. Naglalakbay ito sa mga panloob na planeta ng ating solar system, gamit ang kanilang gravitational tides upang tirador ang sarili nito patungo sa Jupiter. Binabawasan ng diskarteng ito ang pagkonsumo ng gasolina at pinahuhusay ang kahusayan ng spacecraft.

Q: Ano ang makabuluhang tungkol sa kamakailang pagkasunog?

A: Ang kamakailang paso, na nangangailangan ng pinakamalaking maniobra hanggang ngayon, ay nagposisyon ng JUICE para sa paparating na Earth-moon gravity assist. Kumonsumo ito ng 363 kilo ng gasolina at binago ang bilis ng spacecraft ng halos 200 metro bawat segundo.

Q: Kailan aabot ang JUICE sa Jupiter?

A: Kung mapupunta ang lahat ayon sa plano, papasok ang JUICE sa orbit sa paligid ng Jupiter sa 2031. Gayunpaman, magsasagawa ito ng iba't ibang pagwawasto ng trajectory gamit ang mas maliliit na thruster nito hanggang noon.

Q: Ano ang layunin ng misyon ng JUICE?

A: Ang misyon ng JUICE ay pag-aralan ang Jupiter at ang mga nagyeyelong buwan nito upang maunawaan ang kanilang komposisyon, imbestigahan ang potensyal para sa pagiging matitirahan, at tumuklas ng mga insight tungkol sa pagbuo at ebolusyon ng ating solar system.