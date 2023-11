Mga Bagong Insight sa Paglalakbay ng ESA's JUICE Probe sa Jupiter

Ang pagsisiyasat ng Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) ng European Space Agency (ESA) ay nagsisimula sa isang ambisyosong misyon na pag-aralan ang Jupiter at ang tatlong nagyeyelong buwan nito – Ganymede, Callisto, at Europa. Sa isang makasaysayang una, ang JUICE probe ay gagamit ng double gravity assist mula sa Earth at Moon para itulak ang sarili patungo sa Jupiter.

Ang pinakabagong milestone sa misyon ng JUICE ay naganap kamakailan, habang ang probe ay nagsagawa ng isang mahalagang maniobra upang baguhin ang orbit nito sa paligid ng Araw. Ginamit ng masalimuot na 43 minutong paso na ito ang pangunahing makina at humigit-kumulang 10% ng reserbang gasolina ng probe. Kinailangan ang maniobra upang maitakda ang entablado para sa Earth-Moon double gravity assist sa susunod na tag-araw.

Binigyang-diin ni Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer sa ESOC mission control center ng ESA, ang kahalagahan ng maniobra na ito, na nagpapakita na nakakonsumo ito ng malaking halaga ng gasolina dahil sa malaking timbang ng JUICE. Sa kabuuang timbang na humigit-kumulang 6000 kg, ang JUICE ay isa sa pinakamabigat na interplanetary spacecraft na inilunsad kailanman.

Ang gravity assist ay isang pamamaraan na ginagamit ang gravitational field ng isang planeta upang magbigay ng speed boost sa spacecraft. Gayunpaman, ang pagsasagawa ng naturang tulong ay nangangailangan ng tumpak na timing, bilis, at tilapon. Ang JUICE ay dapat makarating sa Earth-Moon system sa eksaktong sandali at sundin ang tamang landas upang makinabang mula sa epekto ng tirador.

Habang kumpleto ang pangunahing maniobra, kailangan pa rin ng segundo, mas maliit na maniobra para matiyak na nasa tamang trajectory ang JUICE para sa Earth-Moon gravity assist. Ang dalawang bahaging diskarte na ito ay nagbibigay-daan sa pangalawang pagpapaputok ng makina upang itama ang anumang mga kamalian mula sa paunang maniobra. Sa Mayo 2024, ang mas maliliit na thruster ng probe ay magsasagawa ng panghuling fine-tuning na maniobra habang papalapit ito sa Earth.

Ang misyon ng JUICE, na matagumpay na nailunsad noong Abril, ay nilagyan ng mga advanced na remote sensing, geophysical, at in situ na mga instrumento. Gayunpaman, dahil sa malawak na distansya sa pagitan ng Earth at Jupiter, ang mga detalyadong obserbasyon sa higanteng gas at mga buwan nito ay hindi inaasahan hanggang 2031.

FAQ:

Q: Ano ang JUICE?

A: Ang JUICE ay ang Jupiter Icy Moons Explorer probe ng European Space Agency.

Q: Ano ang double gravity assist?

A: Ang double gravity assist ay isang maniobra kung saan ginagamit ng JUICE probe ang mga gravitational field ng Earth at ng Buwan para itulak ang sarili patungo sa Jupiter.

Q: Ano ang layunin ng misyon ng JUICE?

A: Ang misyon ng JUICE ay naglalayon na pag-aralan ang Jupiter at ang tatlong nagyeyelong buwan nito - Ganymede, Callisto, at Europa - upang makakuha ng mga insight sa kanilang komposisyon at potensyal para sa pag-iingat ng mga karagatan.