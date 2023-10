Paggalugad sa Buwan gamit ang Handheld Universal Lunar Camera (HULC)

Ang isang bagong panahon ng lunar exploration ay nasa abot-tanaw habang ang mga astronaut ay naghahanda para sa hinaharap na mga misyon ng Artemis sa Buwan. Isa sa mga pinakamahalagang pagsulong sa kanilang toolkit ay ang Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Ang cutting-edge camera na ito ay isang kapansin-pansing pag-upgrade mula sa binagong Hasselblad 500EL camera na ginamit ng mga astronaut sa panahon ng mga misyon ng Apollo.

Upang matiyak ang kahandaan ng HULC para sa lunar exploration, isinagawa ang mahigpit na pagsubok sa Lanzarote, Spain, isang rehiyon na may mga landscape na halos kapareho ng matatagpuan sa Buwan. Ang mga siyentipiko, na espesyal na sinanay para sa lunar exploration, ay kumuha ng camera sa mga geolohikal na field trip, na itinatala ang kanilang mga natuklasan sa isang Electronic Field Book. Nasubaybayan ng mga instructor ang kanilang pag-unlad sa real-time sa pamamagitan ng mga voice at video stream.

Ang HULC ay nilagyan ng mga off-the-shelf na bahagi ng camera na nag-aalok ng pinahusay na light sensitivity at mga makabagong lente. Bagama't ang Buwan ay nagpapakita ng malupit na anino at maliwanag na matataas na rehiyon, partikular sa paligid ng south pole, ang disenyo ng HULC ay tumutukoy sa mga matinding kundisyon ng liwanag na ito. Nang walang atmospera upang i-regulate ang temperatura, ang mga kapaligiran sa buwan ay nakakaranas ng matinding pagbabagu-bago, na may mga temperatura na tumataas hanggang 120°C sa araw at bumababa sa -200°C sa gabi. Ang mga HULC camera ay ginawa upang mapaglabanan ang mga labis na temperatura na ito, na nagtatampok ng karagdagang proteksiyon na kumot para sa parehong thermal at dust na proteksyon.

Upang gayahin ang mga inaasahang kundisyon na kinakaharap ng mga lunar photographer, sinubukan ng mga kandidatong astronaut ang HULC camera sa liwanag ng araw at sa loob ng mga kuweba ng bulkan upang gayahin ang mga gabing lunar. Kailangang madaling patakbuhin ang camera habang nakasuot ng makapal na guwantes na proteksiyon, na nagreresulta sa pagsasaayos ng mga button na madaling gamitin. Binigyang-diin ng pinuno ng NASA para sa HULC camera, si Jeremy Myers, ang kahalagahan ng intuitiveness, na nagsasaad na "dapat madaling gamitin ang camera" dahil isa lamang ito sa maraming tool na hahawakan ng mga astronaut sa Buwan.

Bilang karagdagan sa pagkuha ng mga malalapit na detalye ng mga bato at malawak na anggulo na mga kuha ng lunar landscape, ang mga inhinyero ay nagsusumikap na lumikha ng isang camera na makatiis sa mapanganib na lunar dust. Ang alikabok na ito, na binubuo ng pinong, nakasasakit na mga particle, ay nagdudulot ng panganib sa parehong mga tauhan at kagamitan. Ang disenyo ng HULC ay patuloy na magbabago, na may paparating na bersyon na nakatakda para sa pagsubok sakay ng International Space Station.

