Mga Bagong Tuklas sa Moon Europa ng Jupiter: CO₂, Karagatan, at Init

Ang mga obserbasyon mula sa James Webb telescope ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng carbon dioxide (CO₂) sa ibabaw ng buwan ng Jupiter na Europa. Ang pagtuklas na ito ay nagbukas ng mga kamangha-manghang posibilidad tungkol sa komposisyon ng buwan at potensyal para sa pagsuporta sa buhay. Ang CO₂ ay maaaring nagmula sa labas, ngunit posible rin na ito ay tumagos sa makapal na layer ng yelo na sumasakop sa ibabaw ng Europa. Higit pa rito, ang pagkakaroon ng CO₂ ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng isang pandaigdigang karagatan sa ilalim ng yelo.

Mayroong dalawang paliwanag para sa pinagmulan ng CO₂: maaari itong matunaw sa karagatan ng Europa, katulad ng mga karagatan sa Earth; o maaaring ito ay isang by-product ng agnas ng mga organic compound, tulad ng mga amino acid o iba pang carbon compound. Ang mga deposito ng CO₂ ay puro sa isang lugar na tinatawag na Tara Regio, at ang mga ito ay medyo bago. Gayunpaman, ang mga kondisyon sa ibabaw ng Europa ay ginagawa itong hindi matatag para sa CO₂ na umiral sa mahabang panahon.

Hindi tulad ng buwan ng Saturn na Enceladus, ang Europa ay walang karaniwang mga pagsabog ng geyser na magbibigay ng spectrographic analysis ng mga natunaw na asin. Gayunpaman, naniniwala ang mga siyentipiko na ang Europa, kasama ang buwan ng Jupiter na Ganymede at Enceladus, ay may pandaigdigang likidong karagatan sa ilalim ng ibabaw nito. Mayroon ding iba pang potensyal na kandidato para sa mga pandaigdigang likidong karagatan, tulad ng Callisto, Titan, Triton, Dione, at ang dwarf na mga planetang Ceres at Pluto. Gayunpaman, higit pang data ang kailangan para kumpirmahin ang mga hinala.

Ang Galileo probe, na umiikot sa paligid ng Jupiter, ay nagbigay ng maagang mga pahiwatig ng isang pandaigdigang karagatan sa Europa mahigit 25 taon na ang nakararaan. Ang mga detalyadong larawan ng nagyeyelong ibabaw ng buwan ay nagsiwalat ng mga balsa ng yelo, mga pira-piraso ng yelo na tila nag-refreeze sa mga random na posisyon. Iminungkahi nito na medyo manipis ang takip ng yelo, posibleng ilang kilometro lang ang kapal. Sa ilalim ng yelo ay may malalim na karagatan na tinatayang nasa 80 hanggang 150 kilometro ang lalim, posibleng naglalaman ng dalawa hanggang tatlong beses ng dami ng tubig na matatagpuan sa mga karagatan ng Earth.

Ang pagkakaroon ng likidong karagatan sa Europa ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng mga pinagmumulan ng init. Ang init ay malamang na nabuo sa pamamagitan ng gravitational pressure na ginawa ng Jupiter, na nagiging sanhi ng tidal forces. Ang mga buwan tulad ng Io, Europa, at Ganymede ay apektado ng tidal forces at nagpapakita ng orbital resonances. Ang hindi pangkaraniwang bagay na ito ay nagpapabago sa kanilang mga orbit, na ginagawa itong mas sira-sira at bumubuo ng init sa loob ng kanilang mga interior. Ang Io, sa partikular, ay nakakaranas ng matinding aktibidad ng bulkan dahil sa friction ng mga bato, na may higit sa 150 aktibong craters sa anumang oras.

Ang Europa ay nakakaranas ng katulad ngunit hindi gaanong matinding epekto, na pinapanatili ang tubig sa ilalim ng karagatan nito. Noong 2012, nakita ng teleskopyo ng Hubble ang mga paglabas ng singaw ng tubig mula sa south pole ng Europa, na hindi pa natukoy ng Galileo probe. Nag-ambag din ang magnetometer onboard na si Galileo sa pagtuklas ng karagatan ng Europa sa pamamagitan ng pag-detect ng maliliit na anomalya sa magnetic field ng Jupiter na dulot ng mga electrical current sa loob ng buwan. Iminumungkahi nito ang pagkakaroon ng mga natunaw na asin sa ilalim ng karagatan.

Ang ice shell ng Europa ay "nag-decouples" sa ibabaw nito mula sa mabatong interior, at ang mga bitak na nakikita sa ibabaw ay maaaring mga peklat mula sa mga paggalaw ng tubig. Ang spectra na kinuha ng Galileo probe ay nagmumungkahi ng pagkakaroon ng calcium at magnesium sulfates. Gayunpaman, ang epekto ay mas mahina kumpara sa Ganymede, na isang mas malaking buwan na may sariling nakatagong karagatan at isang metal na core na binubuo ng bakal at nikel.

Sa pangkalahatan, ang mga kamakailang obserbasyon at pagtuklas sa Europa ay nagbibigay ng karagdagang katibayan ng potensyal para sa mga kondisyon na nagpapanatili ng buhay sa buwan ng Jupiter. Ang karagdagang paggalugad at pagsasaliksik ay kinakailangan upang malutas ang mga misteryo nitong nakakaintriga na celestial body.

