Dalawang Cutting-edge Satellites ang Inilunsad para Pahusayin ang Earth Observation at Space Technology

Iniulat ng European Space Agency ang matagumpay na paglulunsad ng dalawang makabagong satellite, ang THEOS-2 at Triton, na lubos na magpapahusay sa ating mga kakayahan sa pagmamasid sa Earth at pagsulong ng teknolohiya sa kalawakan. Bilang karagdagan sa mga pangunahing satellite na ito, isang kumpol ng mga pangalawang satellite, kabilang ang mga makabagong CubeSats, ay na-deploy din sa parehong misyon, na higit na nagpapalawak sa ating pang-unawa sa ating planeta at higit pa.

Ang THEOS-2, o ang Thailand Earth Observation System-2 satellite, ay isang collaborative na pagsisikap sa pagitan ng Airbus at ng Geo-Informatics at Space Technology Development Agency ng Thailand. Ang observation satellite na ito, ang mas malaki sa dalawa sa serye nito, ay gaganap ng mahalagang papel sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon sa Ministri ng Agrikultura sa Thailand. Magbibigay ito ng data sa mga mapagkukunan ng tubig, mga pattern ng panahon, at paggamit ng lupa, na magbibigay-daan sa matalinong pagpaplano at mga desisyon sa pamamahala para sa sektor ng agrikultura ng bansa.

Ang Triton, na dating kilala bilang FORMOSAT-7R, ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone para sa Taiwan Space Agency (TASA). Ang satellite na ito ay tumutuon sa pagkolekta ng mga signal na tumalbog sa ibabaw ng dagat upang kalkulahin ang mga wind field sa ibabaw ng mga karagatan sa mundo. Ang data na nakalap ay ibabahagi sa Central Weather Administration ng Taiwan, na lubos na nakakatulong sa katumpakan ng mga pagtataya ng lakas ng bagyo at paghula ng kanilang mga trajectory.

Parehong na-deploy ang THEOS-2 at Triton sa mga sun-synchronous na orbit, na tinitiyak na palagi silang dumadaan sa parehong mga lokasyon ng Earth sa parehong oras bawat araw. Ang pagpoposisyon na ito ay nagbibigay-daan para sa tumpak at maaasahang mga obserbasyon sa paglipas ng panahon, na nagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa iba't ibang mga aplikasyon.

Ginamit ng launch mission ang Vega launch vehicle ng ESA, na kilala sa kakayahang maglagay ng mga medium-sized na satellite sa mababang Earth polar orbits. Sa tabi ng mga pangunahing satellite, sampung mas maliliit na pangalawang satellite ang naka-iskedyul para sa pag-deploy. Natanggap ang kumpirmasyon para sa walo sa mga satellite na ito, kasama ang natitirang dalawang nakabinbing kumpirmasyon.

Kasama sa mga pangalawang satellite na ito ang Proba-V Companion CubeSat, na magsasagawa ng mga pandaigdigang obserbasyon ng mga halaman upang mag-ambag ng mahalagang data para sa pagtatasa ng takip ng lupa at mga halaman. Ipapakita ng PRETTY (Passive REflectTomeTry and Dosimetry) CubeSat ang kakayahang sukatin ang yelo sa dagat at iba pang mga parameter gamit ang mga signal ng global navigation system na tumatalbog sa Earth.

Bukod pa rito, ang ∑yndeo-1 at ∑yndeo-2 CubeSats ay nagdadala ng mga makabagong teknolohiya, tulad ng isang plasma jet pack at isang ultra-sensitive na magnetic instrument. Ang mga satellite na ito ay mahalaga para sa pagsubok ng mga makabagong teknolohiya sa espasyo, ang ilan sa mga ito ay gagamitin sa hinaharap na konstelasyon ng LISA ng ESA para sa pagtukoy ng gravitational wave.

Higit pa rito, ang kontribusyon ng Estonia sa misyon ay ang ESTCube-2 satellite, isang shoebox-sized na satellite na magsusuri ng Estonian vegetation at magsasagawa ng in-orbit testing ng isang 'e-sail' tether upang bawasan ang space debris. Panghuli, ang Advanced Nanosatellite Systems for Earth-observation Research (ANSER) ay binubuo ng tatlong CubeSats na nagtutulungan upang magbigay ng mahahalagang insight sa mga nilalaman ng mga anyong tubig, kabilang ang mga antas ng polusyon at pagkakaroon ng mga nakakapinsalang mikroorganismo.

Ang mga bagong inilunsad na satellite na ito ay kumakatawan sa isang makabuluhang pag-unlad sa aming kakayahang subaybayan ang iba't ibang aspeto ng Earth, mula sa pagpaplano ng agrikultura sa Thailand hanggang sa pagtataya ng bagyo sa Taiwan at pagsubok sa teknolohiya sa kalawakan. Habang sinisimulan ng mga satellite na ito ang kanilang mga misyon, nangangako silang palawakin ang ating pang-unawa sa ating planeta at sa daigdig sa kabila.

Kahulugan:

1. CubeSat: Isang maliit na satellite na may hugis-kubo na disenyo na karaniwang may sukat na 10 sentimetro sa bawat panig.

2. Sun-synchronous orbit: Isang orbit kung saan ang isang satellite ay dumadaan sa parehong mga punto sa Earth sa parehong lokal na solar time, kadalasang nagpapagana ng pare-parehong mga kondisyon ng pagmamasid.

3. Gravitational wave: Isang kaguluhan sa tela ng spacetime na dulot ng acceleration ng napakalaking celestial bodies, tulad ng pagsasama-sama ng mga black hole o neutron star.

