Pagsubok sa Kombucha Cultures para sa Space Resilience

Ang ESA ay nagsasagawa ng mga pagsubok sa mga kultura ng kombucha upang matukoy ang kanilang katatagan sa kalawakan at ang kanilang potensyal na suportahan ang presensya ng tao sa Buwan at Mars. Ang mga kulturang ito, na kilala sa kanilang mga fermentative na katangian at benepisyo sa kalusugan, ay nagtataglay ng kakayahang mabuhay sa malupit na kapaligiran sa Earth, na ginagawa silang isang nakakaintriga na paksa para sa paggalugad sa kalawakan.

Ang mga eksperimento ay isinagawa gamit ang Expose facility sa International Space Station, kung saan ang mga sample ay nalantad sa cosmic radiation at kunwa ng mga kondisyon ng Martian. Ang isang kapansin-pansing natuklasan ay ang isang microorganism na tinatawag na cyanobacterium ay nagawang ayusin ang DNA nito at ipagpatuloy ang cell division kahit na nalantad sa cosmic radiation at iron ions, na kilala na nagdudulot ng malawak na pinsala. Ito ay pinaniniwalaan na ang isang partikular na gene, ang sulA gene, ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paghinto ng paghahati ng cell hanggang sa ang pinsala sa DNA ay naayos.

Higit pa rito, isiniwalat ng mga eksperimento na ang mga cell cluster ay nagbibigay ng microhabitat para sa mas maliliit na species, na nagpapahintulot sa kanila na "hitchhike" sa espasyo sa loob ng mas malalaking grupo ng mga cell na nagbibigay ng proteksyon. Ito ay may mga implikasyon para sa pag-unawa kung paano mapoprotektahan ng mga cell cluster at biofilms laban sa sukdulan ng espasyo at maiwasan ang kontaminasyon sa panahon ng mga misyon sa kalawakan.

Bilang karagdagan sa paggalugad ng potensyal para sa suporta sa pag-aayos sa espasyo, ang mga kultura ng kombucha ay maaari ding magsilbi bilang isang mahalagang modelo ng radiation. Sa pamamagitan ng pag-aaral kung paano tumutugon ang mga mikroorganismo na ito sa radiation, makakakuha ang mga siyentipiko ng mga insight sa pagpapahusay ng kalusugan ng tao at bumuo ng mga diskarte sa proteksyon ng radiation para sa mga astronaut.

Naiisip ng mga mananaliksik ang isang hinaharap kung saan maaaring linangin ang mga kulturang ito sa Buwan at Mars, salamat sa kanilang kakayahang gumawa ng oxygen at gumana bilang mga bio-factories. Ang kanilang paggamit sa hinaharap na mga misyon sa kalawakan at mga pagsisikap sa paggalugad ng kalawakan ng tao ay maaaring makabuluhang mapahusay ang pagpapatuloy ng mga pagsisikap na ito.

Sa pangkalahatan, ang pagsubok sa mga kultura ng kombucha sa kalawakan ay nag-aalok ng mga magagandang insight sa katatagan ng mga microorganism at ang kanilang mga potensyal na aplikasyon sa pagsuporta sa pangmatagalang presensya ng tao sa kabila ng Earth.

Kahulugan:

– Kombucha: Isang inuming fermented tea na kilala sa mga benepisyo nito sa kalusugan.

– Katatagan: Ang kakayahang makatiis at makabawi mula sa mahihirap na kondisyon.

– Biofilm: Isang komunidad ng mga microorganism na bumubuo ng protective layer sa isang ibabaw.

– Cosmic radiation: Mga particle na may mataas na enerhiya mula sa kalawakan.

– Mga kundisyon ng Martian: Mga kundisyon na ginaya upang gayahin ang kapaligiran sa Mars.

– SulA gene: Isang gene na kumokontrol sa paghahati ng cell bilang tugon sa pagkasira ng DNA.

– Proteksyon sa planeta: Mga protocol upang maiwasan ang kontaminasyon sa pagitan ng mga celestial body.

– Cyanobacterium: Isang uri ng bacteria na may kakayahang photosynthesis.

– Microhabitat: Isang maliit na tirahan sa loob ng mas malaking ecosystem.

– Modelo ng radiation: Isang sistemang ginagamit para sa pag-aaral ng mga epekto ng radiation sa mga buhay na organismo.

Pinagmumulan:

– Nasubok ang mga kultura ng Kombucha para sa katatagan ng espasyo. (ESA)

- Proteksyon ng planeta. (ESA)